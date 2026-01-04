Tres bajas y un alta en el CD Villaralbo para buscar su primer triunfo del año

El CD Villaralbo vuelve al ruedo (16.30 horas) y lo hace con varios cambios en la plantilla. El club azulón ha aprovechado el parón navideño y ha dado la baja a tres jugadores: Amando, Kevin y Rivera que ya no defenderán la camiseta villaralbina, aunque, por el contrario, ha movido ficha para incorporar Aiman, centrocampista marroquí procedente del Muleño que confían en que les de solidez y empaque en esta segunda parte de la Liga, aunque no estará disponible para este domingo. En este sentido, directiva y cuerpo técnico continúan con la mirada puesta en el mercado en busca de futbolistas que puedan unirse al proyecto, y el mayor reto será incorporar a un mediocentro y a un central con los que la plantilla quedaría cerrada para encarar los duros meses que quedan por delante en una categoría que es cada año sube el nivel.

En lo deportivo

En lo puramente deportivo, el equipo de Oji visita esta tarde al Colegios Diocesanos, plantel que ha tenido un buen arranque de competición (es noveno con 20 puntos) y ante el que esperan seguir creciendo. El propio entrenador de los azulones admitía que el reto de este año es continuar con la buena dinámica, teniendo claro el objetivo de la permanencia pero también la necesidad de ir paso a paso para evitar precipitarse. "Afrontamos el año y este partido con la ilusión de ganar y seguir sumando, alejándonos de la zona de descenso. Vamos partido a partido pero el equipo está bien", indicaba Oji quien recordaba que no han parado de trabajar durante las Navidades para llegar a este 4 de enero en el mejor estado de forma posible.

Con todo, el objetivo que se marcan en la entidad es iniciar 2026 de la mejor forma posible y todo pasa por sumar en un campo complicado para iniciar un mes de enero muy exigente que puede marcar el futuro de una plantilla que está yendo de menos a más en este curso.