Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora tras ganar a Melilla Baloncesto: "Este ha sido un duelo muy difícil a nivel mental"

El Caja Rural CB Zamora sumó ayer un triunfo tan trabajado como valioso en un partido cuya clave estuvo en la capacidad del equipo para sostenerse en un escenario atípico. Así lo reconoció su entrenador, Saulo Hernández, que no dudó en felicitar a sus jugadores por superar "un partido tremendamente difícil a nivel mental".

Una situación inesperada

El técnico zamorano explicó que la víspera del encuentro Melilla había solicitado aplazar la cita por varios casos de gripe en su plantilla, una situación que, según admitió, altera inevitablemente la preparación: "llevo muchos años en esto y sé lo complicado que es para un jugador adaptarse cuando el rival cambia tantas cosas de un día para otro".

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido del CB Zamora contra el Melilla / Alba Prieto

El conjunto melillense llegó con menos efectivos y con jugadores fuera de posición, algo que, lejos de facilitar el choque, generó incertidumbre en pista. "Es sencillo agobiarte cuando lo que ves no es lo habitual, ni en defensa ni en ataque", apuntó.

Serenidad y gestión de las pérdidas

El Caja Rural CB Zamora llegó a mandar por más de quince puntos, pero Melilla logró volver al partido a base de acierto y buenas decisiones. Para Hernández, ahí estuvo la clave: "el equipo supo estar sereno, apretar los dientes y hacer lo que tocaba". También destacó la mejora en la gestión de pérdidas en los minutos finales, un aspecto que considera "un debe de la temporada".

Queda mucha liga

Con siete victorias en el casillero, el entrenador rehuye cualquier cálculo sobre la salvación, aunque reconoce que el camino es el correcto: "cada victoria es un mundo, y nosotros llevamos siete. Hay que estar orgullosos". El duelo del próximo domingo en Fuenlabrada cobra especial relevancia antes de un parón inusual de tres semanas que partirá la competición en dos.

El valor de jugar en casa: la afición de Zamora

Hernández volvió a subrayar el papel del Ángel Nieto, convertido en un factor diferencial: “Hay pabellones más grandes, sí, pero pocos donde el jugador sienta así el aliento de la gente”. Para el técnico, el apoyo que la grada brinda incluso en el error es “la mejor vitamina” para un equipo joven que sigue creciendo a base de carácter.