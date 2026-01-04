Sancho da tres puntos a un Zamora CF lejos de su mejor versión

El Zamora CF estrenó 2026 con un partido en el que lo mejor fue el resultado, el 1-0 con gol de Jaime Sancho, y los tres puntos que permiten continuar en la órbita del play-off y comenzar enero en positivo. La realidad es que no fue, ni de lejos, la mejor actuación de los rojiblancos a los que les costó carburar ante un Arenas de Getxo que peleó y plantó cara incluso en inferioriad numérica durante los últimos veinte minutos. Ni los cambios surtieron efecto en un equipo que estuvo por debajo de sus prestaciones.

Imágenes del partido entre el Zamora CF y el Arenas de Getxo. / José Luis Fernández

Para este primer partido del año, y en contra de lo que muchos podían esperar, hubo cambios llamativos en el once que puso en juego Óscar Cano que, además, dejó fuera de la convocatoria a Rufo Lucero, lo que puede ser una pista de lo que podría suceder en las próximas semanas. Así, con Fermín Sobrón en portería, el técnico apostó por una línea defensiva con Luismi y Athuman en el centro de la defensa, y Sancho y Codina en los laterales con metros por delante para unirse al ataque; en el centro del campo, línea de tres con Markel, Carlos Ramos y Loren Burón, con Kike y Álvaro en los extremos, y Farrell como hombre más adelantado, dejando mucha pólvora en el banquillo, pero mandando un mensaje claro sobre la ausencia de titulares claros en este equipo.

Con estos protagonistas se inició el encuentro ante un Arenas que cumplió con las previsiones y presionó alto desde los primeros compases, obligando a la defensa local a actuar desde el primer segundo. Lo hizo Athuman al desbaratar una acción de Troncho, que se plantó sin complicaciones en las inmediaciones de Fermín, y también Luismi al evitar un disparo que podía haber sido letal. Rápido quedó demostrado que los de Getxo no habían llegado al Ruta a pasearse y estaban poniendo en jaque a la zaga local que se multiplicaba para evitar sorpresas. Por el contrario, hubo que esperar hasta el minuto 8 para ver el primer ataque del ZCF, un centro de Burón que detuvo el meta visitante y que fue el primer aviso de un equipo que empezaba a carburar, aunque sin brillo. La suerte pudo cambiar cumplido el cuarto de hora cuando, tras revisarlo con el VAR, el colegiado decretó penalti sobre Álvaro Romero, pero el disparo de Kike Márquez desde los 11 metros fue detenido por el meta visitante.

A pesar de que el 0-0 continuaba, esa jugada fue un punto de inflexión y el ZCF empezó a presionar y a rondar la portería hasta que en el 22’ Sancho sí acertaba a poner el 1-0 tras un pase en profundidad Codina. El primer golpe estaba dado después de un inicio más dubitativo de lo esperado, pero los rojiblancos ya tenían el control del marcador, que no era poco. Lejos de venirse abajo, los visitantes fueron a por el partido. Troncho estaba siendo un martirio para los centrales y buscó el empate, aunque la mejor opción llegó a la media hora con una magnífica falta que obligó a Sobrón a “volar” para despejar de puños y evitar el tanto visitante. El Arenas insistía y era un martillo pilón en busca de la igualada, pero se movía entre las ganas y la desesperación: lo intentó Alex, Saká, Troncho… pero nada. Enfrente el ZCF no llegaba con tanta claridad, aunque un magnífico balón de Kike Márquez al que Farrell no llegó por milímetros pudo haberlo cambiado todo en una primera parte que concluyó con unos locales despejando balones para salvar el 1-0, que era lo mejor hasta el momento.

GALERÍA | Todas las imágenes del partido Zamora CF - Arenas de Getxo / José Luis Fernández

Segunda parte

Sin cambios entre los protagonistas se reinió el encuentro y el reto debía ser sentenciar el encuentro cuanto antes. La oportunidad llegó rápido, a los tres minutos, con una contra liderada por Burón, con disparo final incluido, que el meta envío a córner. El ZCF parecía haber salido con algo más de impulso pero todo fue un espejismo y Cano no tardó en mover el banquillo dando entrada a Carbonell por Álvaro Romero cuando se llegaba a la hora de partido. Enfrente, el Arenas trataba de recuperar el ritmo del primer tiempo pero ni las piernas ni las ideas estaban ya tan frescas. El partido bajaba enteros por momentos y sobre el campo poco se podía destacar, salvo alguna jugada aislada que parecía despertar a la parroquia rojiblanca como una nueva parada Fermín ante una chilena de Saká, pero del ataque rojiblanco, nada.

En el banquillo, el granadino buscaba soluciones y optó por dar entrada a Merchán por Farrell, y el camino se allanaba con la expulsión de Zabala a los dos minuntos de pisar el césped. En superioridad numérica, el reto rojiblanco de aguantar la ventaja se veía más plausible ante un rival que, llegados a ese punto, pretendía morir matando. Afortunadamente la pólvora mojada del Arenas evitaba el empate pero la realidad era que los de Getxo, con uno menos, estaban mejor que el Zamora CF.

Al final, se logró mantener el 1-0 y se estrena enero con 3 puntos que es lo más positivo de lo vivido, como también lo es ganar incluso cuando no das la mejor versión.