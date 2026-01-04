El Recoletas Zamora inicia 2026 con una trabajada victoria en Melilla

El Recoletas Zamora retomó la competición con una trabajada victoria ante un Melilla que no había caído en su feudo y todo tras un igualado partido que, a pesar de lo que reflejó el marcador final, no se decidió hasta el último tramo donde el mejor Zamarat se dejó ver sobre la pista africana.

Tras un primer ataque fallido de las naranjas, fueron las locales las primeras acertar con dos libres que las que pusieron las primeras ventajas en el marcador. Pronto se vio que a las de Raúl Pérez les estaba costando encontrarse cómodas y se mostraban erráticas bajo el aro. Ese detalle permitió a las melillenses coger aire y pequeñas distancias en el electrónico hasta que llegó el punto de inflexión. Davinia, a los dos minutos y medio del inicio, anotó la primera para el Zamarat, y segundos después Carregosa ponía la igualada.

Recoletas y Melilla ya habían calentado motores y las visitantes fueron progresando hasta alcanzar el ecuador del primer tramo por delante (6-8, Min.5) tras dos puntos de Davinia que puso a las suyas por primera vez con ventaja.

A partir de ahí, el panorama mejoró para el cuadro zamorano que encontró el camino para ponerse con un prometedor 6-12. Melilla trataba de reaccionar, pero el Recoeltas ya estaba lanzado y mostrando un ritmo alto con el que trataban de sorprender para cerrar el primer cuarto 4 arriba (11-15).

El segundo tramo se inició con 2 más para Melilla, que quiso igualar el juego rápido de su rival. De nuevo, los lanzamientos precipitados estaban privando de puntos, y eso llevó a las locales a recortar para ponerse a uno (16-17). Raúl Pérez movía de forma constante su banquillo en busca de más frescura y oxígeno, pero no era suficiente y un triple de la exnaranja Alejandra Sánchez volvía a poner en jaque la victoria.

Superado el minuto 15, el encuentro ya se había convertido en un intercambio de golpes y de dominio en el electrónico, sin que ninguno de los equipos lograse alejarse demasiado lo que mantenía todo abierto hasta el 27-30 con el que se llegó al descanso.

Segunda parte

No tardó Melilla en recortar distancias en el segundo tiempo. Es más, con un parcial de 0-4, las locales se pusieron por delante, aunque el Zamarat pudo recuperar su mínima ventaja. Así, alternándose en el electrónico fueron pasando los minutos, sin que ninguno de los dos planteles consiguiera imponer realmente su ley (36-37, min. 25). Poco a poco, las anfitrionas sí ganaron algo de terreno, obligando a las de Raúl Pérez a tirar de calidad para no perder comba.

Con todo por decidir

Con el electrónico del pabellón melillense reflejando un empate a 45, ambos equipos afrontaron los últimos diez minutos de encuentro y evitar la prórroga. Arrancaba un mini partido del que salir victorioso. Era necesario poner sobre el parqué la mejor versión y fue posible. El Recoletas más acertado del encuentro apareció para, con un juego coral, poner distancias que llegaron a ser de 7 arriba, 47-55.

Solo quedaba mantener la fortaleza para confirmar este primer triunfo de 2026 y así se hizo. El mejor Zamarat salió a relucir cuando más se necesitaba para sumar un triunfo y recibir un merecido regalo de Reyes (56-72).