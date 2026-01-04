Recoletas Zamora busca en Melilla recuperar su mejor versión

El Recoletas Zamora estrena hoy domingo, a partir de las 12.00 horas, su año competitivo 2026 con un duelo directo en el regreso a escena de la Liga Challenge. Un choque que llevará al conjunto naranja hasta Melilla, donde le aguarda el quinto clasificado de la competición.

Dispuestas a recuperar el tono

Las zamoranas, sextas en la tabla, afrontan este primer partido de 2026 con energías y ganas tras un final de 2025 de lo más exigente con tres partidos en apenas una semana. Un tramo duro de competición que saldó con una única derrota, en el último envite del año frente a Alter Enersun Al-Qázeres. Traspié del que quieren resarcirse sin dilación, sumando así la primera victoria tras las navidades.

Un momento del encuentro entre el Recoletas y el Al-Qazeres / Victor Garrido

Pocos entrenamientos, buenas sensaciones

La escuadra de Raúl Pérez ha aprovechado las fiestas para recuperar sensaciones, para reponerse del duro sprint final de diciembre y recuperar el tono tanto física como mentalmente. Eso sí, sin poder preparar lo deseable el envite debido al a dificultad que las fechas navideñas ofrecen en este sentido.

Ese obstáculo que no limita las ganas de la plantilla, dispuesta recuperar el buen camino que le ha llevado a entrar en 2026 a dos victorias de los puestos con ventaja de campo en el play-off.

Un oponente exigente

Con el objetivo de recortar esa distancia, el Recoletas Zamora acude con todos sus efectivos a feudo de Melilla Ciudad del Deporte. Un rival duro, bien equilibrado, que llega en una dinámica negativa. Ha caído del tercer al quinto lugar de la clasificación.

El bache, sin embargo, tiene explicación. Es fruto de un calendario exigente en el que midió fuerzas con el intratable Azulmarino y con un Unicaja que persigue también el ascenso a Liga Femenina.

Así es el rival del Recoletas Zamora

Las sureñas, dirigidas por Alejandro Gómez, son un conjunto con mucha experiencia. Su jugadora más joven cuenta con 24 años, figurando en su plantel veteranas de la talla de María Davydova, Macarena D’Urso o Raphaella Monteiro.

Estas jugadoras, con mucho bagaje competitivo, llevan las riendas de un bloque melillense en el que también destacan Clara Cáceres o Alejandra Sánchez, con alta contribución a la hora de anotar.

Claves para la victoria

Consciente del potencial de su oponente, Recoletas Zamora abogará por intentar mantener un alto nivel de concentración a lo largo de los 40 minutos de juego buscando ser fiel a su estilo.

Defender con ahínco y ser ese bloque aguerrido y complejo de derribar que cuenta con soluciones colectivas para buscar el aro rival. Una filosofía que espera volver a llevar a cabo con éxito intentando dominar el rebote y marcando un ritmo alto de juego.

A por un buen inicio de año

De lograr su propósito, el Recoletas Zamora iniciará su 2026 de la mejor forma posible: acercándose a las posiciones altas de la tabla antes de atravesar el ecuador de la competición.