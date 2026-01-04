Óscar Cano confirma la posible salida de Rufo Lucero del Zamora CF

Sin querer hablar demasiado, Óscar Cano sí admitió tras el encuentro ante el Arenas la posibilidad real de que sea Rufo Lucero quien abandone la disciplina rojiblanca este mercado de invierno. Fuera de la convocatoria, y con Alex Marcelo confirmado, aunque sin ficha, el entrenador rojiblanco confirmó que el futbolista está "jugando menos de lo que esperaba· y en estos momentos Sancho les ofrece más profundidad de juego.

En su intervención, el técnico comentó que toda esta realidad ha abierto la posibilidad al argentino de "buscar otro equipo" aunque, eso sí, continúa en la dinámica grupal y "entrena como un animal" mientras se resuelve su futuro. "La experiencia me dice que cuando un futbolista está con tantas cosas en la cabeza, es mejor poner a quienes están centrados y saben que van a acabar aquí la temporada". A la espera de ver lo que sucede, Rufo es por ahora uno más. Además de Alex Marcelo, está abierta la posibilidad de incorporar un central, aunque este mercado de invierno no ha hecho más que comenzar.

Sobre el choque

Respecto al encuentro, Cano admitió que no había sido el mejor partido de los suyos, aunque indicó que "ojalá los hagamos todos igual si eso supone llevarnos siempre los tres puntos". Además de admitir que no fue la mejor imagen, el granadino insistió en que "no siempre se puede estar bien, y puso en valor que, a pesar de todo, "el equipo pudo sacar los tres puntos" y subrayó que no todo es un camino de rosas.