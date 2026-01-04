El CD Villaralbo se gusta y logra la victoria en Ávila

El Villaralbo se llevó una victoria más que trabajada en su desplazamiento a Ávila y sumó tres puntos de oro en un partido en el que los locales pusieron emoción en el tramo final, pero que el equipo de Oji supo defender para salirse con la suya. Más que tres puntos estaban en juego en el Sancti Spíritu. El Villaralbo tenía la necesidad, que no la urgencia, de sumar lejos de los suyos. El triunfo a domicilio en esta jornada prácticamente posnavideña suponía un punto de inflexión para los pupilos de Oji, con la intención de comenzar a sumar de tres en tres y alejarse cuanto antes de la zona peligrosa de la clasificación. El descenso, que acecha a más de un conjunto, quería empezar a verse de lejos para la escuadra zamorana. Enfrente, un Colegios Diocesanos algo más adelantado en la tabla, pero en ningún caso en una zona cómoda, para el que los tres puntos también eran vitales, con mucho en juego sobre el tapete verde de Ávila.

El partido comenzó con intensidad, con ambos equipos queriendo ser protagonistas con el balón y midiendo sus primeras acciones ofensivas. Respeto mutuo en los primeros compases del choque, con locales y visitantes evitando cometer errores innecesarios. Paciencia y buen criterio en el juego. Con el paso de los minutos, el conjunto local dio la sensación de crecer en ataque, pisando con mayor frecuencia el área rival, lo que obligó a los visitantes a defenderse con orden y rigor. Una de las acciones más claras de la primera parte llegó tras una buena combinación local y un centro milimétrico de Casca que Fernando logró rematar, aunque su cabezazo fue despejado con mucho acierto por Miguel, bien colocado bajo palos. Tocaba apretar los dientes para los azulones. Superada la media hora de juego, los de Oji pusieron una marcha más en busca del primer gol de la tarde. Niebla, frío y un gol que terminó llegando para el Villaralbo.

La antesala fue una jugada con dos disparos desde la frontal que se marcharon, en ambas ocasiones, por la línea de fondo. Minutos después, en el 37, llegó el primer gol del encuentro: David, con un gran disparo colocado, puso el 0-1 con el balón entrando muy ajustado al palo izquierdo de la portería rival. Los zamoranos hicieron buena parte de los deberes y se marcharon al descanso con ventaja.

En busca del segundo

Tras el paso por vestuarios, y con mucho aún por decidir, el Villaralbo saltó al terreno de juego con la intención de encontrar el segundo gol y ampliar diferencias. El terreno de juego, pesado en un Sancti Spíritu que vio cómo los suyos buscaban el empate, no impidió que los visitantes siguieran insistiendo, aunque sin acierto en los últimos metros. En una acción aislada, los villaralbinos sorprendieron a la zaga local y pusieron el 0-2 en el electrónico gracias al tanto de Tomás. Alegría para un Villaralbo que mostró pegada y eficacia en los momentos clave del encuentro.

Con dos goles de ventaja, la empresa del Colegios Diocesanos se tornó complicada. Restaban menos de quince minutos para intentar una remontada que parecía difícil, ante un conjunto visitante muy seguro y sin intención de dejar escapar los tres puntos. Eran conscientes de su importancia y los de Oji no quisieron desaprovechar esta cita previa al Día de Reyes. Aún quedaba partido, pero las sensaciones eran inmejorables para los visitantes.

Los abulenses buscaron soluciones desde el banquillo y Aitor, ya en la segunda parte, dispuso de una ocasión para recortar distancias, aunque su cabezazo se marchó desviado. El empuje local tuvo premio con el 1-2. Saque de esquina para los locales, gran parada de Miguel en un primer disparo y el rechace cayó en los pies de Roberto, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de las mallas. Emoción en los minutos finales, con un Villaralbo que se defendió con uñas y dientes para acabar llevándose tres puntos muy importantes.