Caja Rural CB Zamora - Melilla Baloncesto: El 2026 se estrena con triunfo en el Ángel Nieto

El Caja Rural CB Zamora estrenó 2026 en el Ángel Nieto frente a Melilla Baloncesto con victoria, la séptima de la temporada, ganando por 97-88 un partido que dominó durante buena parte del mismo, pero en el que tuvo que aplicarse a fondo durante los diez últimos minutos.

En menos de un minuto y tras dos fallos de Strumbris, Rogers abrió el marcador con un triple que lanzó liberado. Una de las pocas canastas que tuvo lugar al inicio del choque, marcado por fallos en el lanzamiento en ambos aros del campo.

Pese a golpear primero, esos errores en el tiro, el Caja Rural CB Zamora no pudo imponer su estilo al comienzo del primer cuarto. De hecho, un parcial de 0-4 con dos penetraciones fáciles por parte de los visitantes dio rápidamente la vuelta al marcador para dar lugar a un intercambio de golpes. Van Zegeren anotó bajo aro y Cruz Heron respondió a continuación, estrenando Lo el casillero para el 7-6.

El tomá y dacá continuó con un triple de Heron tras el que Saulo Hernández movió su banquillo dando entrada a Kristensen, Thrastarson y Naspler. Cambios que bloquearon por momentos al Caja Rural CB Zamora.

Melilla Baloncesto sumó un parcial de 0-4 y estiró su renta a un 7-13 que recortó Lo con una canasta con tiro adicional. Respiro que situaba el duelo en favor de los melilleneses por una diferencia de cinco puntos al paso por el ecuador del primer cuarto tras una nueva pérdida y canasta visitante.

El Caja Rural CB Zamora no estaba defendiendo bien y necesitaba de más puntos en ataque. Anotación que encontró con un parcial de 0-5 firmado entre Kristensen y Thrastarson para dejar la diferencia en dos puntos pese a las dificultades en aro propio.

Ese impulso ofensivo, marcado por una mayor velocidad en transición, devolvió el mando del choque al Caja Rural CB Zamora. El buen momento de los de Saulo Hernández se estiró con otras dos canastas más, consiguiendo el bloque zamorano ponerse por delante en el marcador. Situación que afianzó antes de final de cuarto con dos grandes acciones de Martínez y un triple de Ty Roberts. Así, los primeros diez minutos se cerraron con 27-20 en el marcador.

El cuadro zamorano había tardado en carburar, pero ya dominaba en su feudo. Ahora debía dar continuidad en un segundo cuarto que se antojaba importante para evitar sorpresas tras el descanso.

Ambos equipos regresaron a pista conscientes del valor de los siguientes diez minutos y, por ello, atacaron con fiereza el aro rival. Melilla Baloncesto rompió su sequía e inició las hostilidades; Caja Rural CB Zamora respondía con acierto. Eso sí, los zamoranos volvieron a cometer pérdidas de balón que le impidieron abrir definitivamente brecha en el tanteo. Un luminoso que, tras tres minutos de periodo, se fijaba en 35-27.

Siempre merodeando los diez de diferencia, el Caja Rural CB Zamora parecía cómodo en pista. Y si bien, un triple visitante bajó a siete la diferencia y los Melilla Baloncesto tuvo oportunidad de acarcarse más, bastó un canastón de Ty Roberts y un triple de Peris obligaban a Sanz a pedir tiempo muerto (44-32, m. 16).

El parón dio algo de respiro al bloque sureño, que volvió a ver aro, pero no detuvo la marcha del plantel de Saulo Hernández. Rogers o Lo conseguían mantener el colchón de puntos generado anteriormente pese a los esfuerzos de su oponente. Así, la diferencia rondó siempre los diez puntos en un segundo tiempo que los zamoranos redondearon con una canasta con tiro adicional de Thrastarson y 51-41 a su favor.

Lejos de capitular, Melilla Baloncesto regresó a pista dispuesto a remontar. Había amagado varias veces con ello y volvería a intentarlo nada más volver de vestuarios con un parcial de 0-4 que abría el tercer cuarto. Sin embargo, Caja Rural CB Zamora respondió con seis puntos a continuación impulsado por un Van Zegeren de lo más intenso e inspirado.

Con todo, el duelo se mantuvo igualado durante los siguientes compases del tercer cuarto. Al menos hasta que una técnica y un triple de Thrastarson ampliaron diferencias en favor de un Caja Rural CB Zamora que ponía la máxima con el 64-47 tras una bandeja del islandés.

El partido parecía controlado por los zamoranos, pero los fallos y la precipitación por poner la sentencia al envite jugó en contra de los de Saulo Hernández. Melilla Baloncesto aprovechó las prisas locales y con un parcial de 0-8, regresó al partido y obligó al técnico azulón a pedir tiempo muerto a un cuarto de hora para el final.

El receso no cortó las alas a los visitantes, todo lo contrario. La diferencia se estrechó hasta un peligroso 64-59 hasta que Naspler cortó la sequía zamorana. Aunque, el problema, estaba bajo aro propio, donde la defensa había bajado algunos enteros.

Saulo Hernández lo sabía y fue moviendo el banquillo en busca de soluciones. Sin embargo, el partido se ajustaba y Melilla Baloncesto conseguía ponerse solo cinco puntos por detrás de los locales. Incluso tras buenas acciones de Rogers y Peris, los dobles dígitos de ventaja no regresaron hasta el final del cuarto con un Roberts espectacular. Eso sí, el tanteo se quedó en 77-69 de cara a los últimos diez minutos.

El periodo decisivo arrancó con un triple visitante y la inmediata respuesta de Roberts desde el perímetro. Una muestra de la igualdad que se iba a vivir en los siguientes minutos. Compases marcados por los errores en el tiro en ambas canastas.

En ese juego de nervios se manejó mejor el Caja Rural CB Zamora. Lo robó dos balones que se convirtieron en dos mates devolviendo los diez de renta (84-74). Momento en el que Melilla Baloncesto pidió tiempo muerto y cortó la racha local, recuperando el paso para situarse un poco más cerca.

Saulo Hernández movió entonces el banquillo, tratando de recuperar la puntería. Sin embargo, ninguno de sus hombres encontró aro desde el exterior y todo se complicó. Díaz anotó de tres y Lo cometía una falta en ataque. Un momento delicado del que Caja Rural CB Zamora salió, momentáneamente, empujado por el rugido del Ángel Nieto y la dirección de Ty Roberts.

Con todo, la diferencia a menos de dos minutos para el final era únicamente una canasta. Escaso margen que estiró Thrastarson con dos tiros libres y agrandó Lo con una canasta con tiro adicional (93-87). Un parcial decisivo, pues en el minuto final Melilla Baloncesto fue capaz de reducir distancia, pero nunca de ponerse por delante gracias a dos rebotes de Round y un triple de Rogers que puso el 97-88 final.