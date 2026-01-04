El Caja Rural CB Zamora abre hoy, en casa, su 2026

El Caja Rural CB Zamora inaugura este domingo (12:30 horas, Pabellón Ángel Nieto) el año deportivo 2026 con un duelo ante Melilla Baloncesto que se antoja determinante para ambos conjuntos.

Un choque clave para zamoranos y melillenses

El partido enfrentará a los blanquiazules, que tratarán de alcanzar su séptima victoria y mantener la buena línea trazada en meses anteriores, con los sureños, quienes buscará una victoria que asiente los cimientos de su reciente "revolución" ante los malos resultados.

CB Zamora - Club Ourense Baloncesto / J. L. Fernández

El balance de 2025 y los propósitos de 2026

Si bien el conjunto dirigido por Saulo Hernández cerró 2025 con una derrota ante Movistar Estudiantes, las sensaciones de los zamoranos en pista y en la clasificación son muy positivas.

Ese balance, que apoyó en los días previos el propio entrenador, orgulloso del crecimiento del CB Zamora y deseoso de ver nuevos buenos resultados a lo largo de 2026, debe continuar. Pero, para ello, esos propósitos necesitan de méritos desde primeros de año.

Un partido para hacer méritos

El Caja Rural CB Zamora debe poner sobre la pista razones de peso para que los marcadores favorables sigan llegando, especialmente en jornadas como las de hoy ante rivales con necesidad de triunfos y una plantilla mejor a lo que pueda dictar la clasificación.

Melilla Baloncesto, más peligroso de lo que parece

Melilla Baloncesto "ocupa una posición que no se corresponde con el potencial de su plantilla", destacaba Hernández antes del duelo. Y, ciertamente, no le falta razón.

Se trata de un conjunto diseñado en verano para luchar por buenas posiciones de cara al play-off con figuras relevantes como el exazulón Morgan Stilma, el hijo de un antiguo jugador del CB Zamora como es Iván Cruz o los extranjeros Darel Poirier, Jeffrey Godspower y Roberts Stumbris. Un equipo que por nombres debería estar situado por encima de la 15ª posición que ocupa.

Revolución en busca de reacción

Para solventar ese problema, y mejorar su balance de 2 victorias y 11 derrotas, Melilla Baloncesto ha cambiado recientemente de técnico.

La dirección del equipo está ahora en manos de Rafa Sanz, y con él se espera una reacción. Una "revolución" que pone todavía más en alerta al Caja Rural CB Zamora, consciente de que le espera un oponente peligroso. Un chacal herido y con hambre de triunfos.

El camino al séptimo triunfo

Para frenar cualquier despertar melillense en el Ángel Nieto y acercar la séptima victoria al casillero zamorano, el Caja Rural CB Zamora deberá regresar del periodo navideño dispuesto a ofrecer el 100% en pista.

Sus jugadores deberán exprimirse al máximo para imponer la filosofía azulona, buscando un ritmo de juego alto y tratando de imponer una férrea defensa con especial atención al rebote.

Solo así, la euforia se disparará al final del tiempo reglamentario nuevamente en el pabellón zamorano como lo hizo ante Alimerka Oviedo.

Una única duda en el Caja Rural CB Zamora

Para ello, Saulo Hernández contaría con todos sus hombres disponibles salvo el recién llegado Bine Prepelic, con molestias en el psoas tras el último entrenamiento del año en Valladolid.

Una mala noticia que se compensa con el regreso de Ty Roberts, ya recuperado del proceso gripal que le impidió participar en casa de Estudiantes.