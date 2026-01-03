Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El LII Torneo de Reyes busca hoy completar su lista de finalistas

El torneo disputará hoy, si la lluvia lo permite, las semifinales de diferentes cuadros

Unai Llerena, en una cita anterior.

C. J. T.

Zamora

La Ciudad Deportiva alberga hoy la disputa de varias de las semifinales del Torneo de Reyes de Zamora, campeonato de tenis que regresó a escena el pasado 29 de diciembre y que entra ya en su recta final en busca de sus ganadores.

La competición, que concluirá mañana domingo y ha contado con cuadros de categorías entre benjamín y veteranos tanto en modalidad femenina como masculina, ha contado nuevamente con un amplio número de raquetas en acción.

A falta de la penúltima jornada, ya son varias las finales que están definidas, como la perteneciente al cuadro absoluto femenino entre las zamoranas Claudia Alonso y Henar Cañizares o la del alevín masculino entre Garnacho y Martín Sierra. Además, el infantil Jorge Antón también está clasificado.

Claudia Alonso da un golpe de revés durante uno de sus partidos. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Claudia Alonso da un golpe de revés en un torneo anterior. / José Luis Fernández

Hoy, si la lluvia lo permite, el torneo continuará con la disputa de semifinales, ronda a la que no pudieron clasificarse ayer en el cuadro absoluto los zamoranos Unai Llerena, que cayó ante Raúl Vega por 6-2 y 6-4; y Hugo González, cuyos problemas físicos le impidieron superar a Mario García (6-2 y 6-2).

