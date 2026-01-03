Tenis
El LII Torneo de Reyes busca hoy completar su lista de finalistas
El torneo disputará hoy, si la lluvia lo permite, las semifinales de diferentes cuadros
C. J. T.
La Ciudad Deportiva alberga hoy la disputa de varias de las semifinales del Torneo de Reyes de Zamora, campeonato de tenis que regresó a escena el pasado 29 de diciembre y que entra ya en su recta final en busca de sus ganadores.
Todo un éxito por nivel y participación
La competición, que concluirá mañana domingo y ha contado con cuadros de categorías entre benjamín y veteranos tanto en modalidad femenina como masculina, ha contado nuevamente con un amplio número de raquetas en acción.
Varias finales ya están definidas
A falta de la penúltima jornada, ya son varias las finales que están definidas, como la perteneciente al cuadro absoluto femenino entre las zamoranas Claudia Alonso y Henar Cañizares o la del alevín masculino entre Garnacho y Martín Sierra. Además, el infantil Jorge Antón también está clasificado.
Dos eliminaciones importantes
Hoy, si la lluvia lo permite, el torneo continuará con la disputa de semifinales, ronda a la que no pudieron clasificarse ayer en el cuadro absoluto los zamoranos Unai Llerena, que cayó ante Raúl Vega por 6-2 y 6-4; y Hugo González, cuyos problemas físicos le impidieron superar a Mario García (6-2 y 6-2).
