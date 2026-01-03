Decididas las finales del LII Torneo de Reyes de Zamora

El LII Torneo de Reyes de Zamora celebrará este domingo su desenlace con la disputa de la última jornada sobre las pistas de la Ciudad Deportiva. Una sesión en la que tendrán lugar las finales de los distintos cuadros disputados desde el 29 de diciembre hasta ahora, encuentros cuyos contendientes terminaron por conocerse en la jornada disputada durante la tarde del sábado.

Zamora, protagonista de la final femenina

La atención en la última jornada recaerá, por parte de la afición local, en la final femenina absoluta que disputarán dos tenistas locales. Claudia Alonso y Henar Cañizares se medirán por el título tras alcanzar la final dejando en el camino a resto de rivales, siendo las dos representantes del tenis zamorano en la última jornada.

Pardo no da opción y jugará ante Paunero en la final absoluta masculina

Como es lógico, pese a la eliminación el viernes de Unai Llerena, Hugo González y Alberto González, también será protagonista del día la final masculina que disputarán Jesús Pardo, tras ganar por 6-1 y 6-0 a Raúl Vega, e Ignacio Paunero, que eliminó a Mario García en el "súper tie-break" (4-6, 7-5 y 10-4).

Un tenista se esfuerza por restar el saque de un rival durante la disputa de las semifinales del Torneo de Reyes. / Alba Prieto

Así quedan el resto de finales

En cuanto al resto de finales, estos serán los emparejamientos que decidirán los campeones en la última jornada del LII Torneo de Reyes: