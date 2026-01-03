Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estados Unidos captura a Nicolás MaduroVenezolanos en Zamora opinan sobre la caída de MaduroLas heridas de la infancia de los distintos modelos familiaresHerida en un accidente en Zamora capital
instagramlinkedin

Tenis

Decididas las finales del LII Torneo de Reyes de Zamora

Las zamoranas Claudia Alonso y Henar Cañizares protagonizarán la lucha por el título en la final femenina absoluta en la jornada del domingo

Uno de los participantes durante la disputa de las semifinales, ayer.

Uno de los participantes durante la disputa de las semifinales, ayer. / Alba Prieto

Carlos Toyos

Zamora

El LII Torneo de Reyes de Zamora celebrará este domingo su desenlace con la disputa de la última jornada sobre las pistas de la Ciudad Deportiva. Una sesión en la que tendrán lugar las finales de los distintos cuadros disputados desde el 29 de diciembre hasta ahora, encuentros cuyos contendientes terminaron por conocerse en la jornada disputada durante la tarde del sábado.

Zamora, protagonista de la final femenina

La atención en la última jornada recaerá, por parte de la afición local, en la final femenina absoluta que disputarán dos tenistas locales. Claudia Alonso y Henar Cañizares se medirán por el título tras alcanzar la final dejando en el camino a resto de rivales, siendo las dos representantes del tenis zamorano en la última jornada.

Pardo no da opción y jugará ante Paunero en la final absoluta masculina

Como es lógico, pese a la eliminación el viernes de Unai Llerena, Hugo González y Alberto González, también será protagonista del día la final masculina que disputarán Jesús Pardo, tras ganar por 6-1 y 6-0 a Raúl Vega, e Ignacio Paunero, que eliminó a Mario García en el "súper tie-break" (4-6, 7-5 y 10-4).

Un tenista se esfuerza por restar el saque de un rival durante la disputa de las semifinales del Torneo de Reyes.

Un tenista se esfuerza por restar el saque de un rival durante la disputa de las semifinales del Torneo de Reyes. / Alba Prieto

Así quedan el resto de finales

En cuanto al resto de finales, estos serán los emparejamientos que decidirán los campeones en la última jornada del LII Torneo de Reyes:

Noticias relacionadas y más

  • La final infantil masculina la disputarán Gonzalo Garnacho y Martín Sierra; la lucha por el título en infantiles la jugarán Jorge Antón (ya clasificado) y Javier Viñas, que ayer ganó por 6-2 y 6-2 a Izan de la Iglesia.
  • La disputa por la victoria en categoría cadete tendrá como protagonistas a Leandro Romero (ya clasificado) y José Sánchez, que superó ayer por un ajustado 7-5 y 7-5 a Guillermo Rodríguez.
  • En el recuperado cuadro de veteranos, la final masculina estará protagonizada por Enrique Dueñas y Luis Carrero, que cerraron su pase en la tarde de ayer; Dueñas superando a David Lorbada (6-3 y 6-4) y Carrero derrotando a Guillermo García (6-2 y 6-0).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents