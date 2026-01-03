Tenis
Decididas las finales del LII Torneo de Reyes de Zamora
Las zamoranas Claudia Alonso y Henar Cañizares protagonizarán la lucha por el título en la final femenina absoluta en la jornada del domingo
El LII Torneo de Reyes de Zamora celebrará este domingo su desenlace con la disputa de la última jornada sobre las pistas de la Ciudad Deportiva. Una sesión en la que tendrán lugar las finales de los distintos cuadros disputados desde el 29 de diciembre hasta ahora, encuentros cuyos contendientes terminaron por conocerse en la jornada disputada durante la tarde del sábado.
Zamora, protagonista de la final femenina
La atención en la última jornada recaerá, por parte de la afición local, en la final femenina absoluta que disputarán dos tenistas locales. Claudia Alonso y Henar Cañizares se medirán por el título tras alcanzar la final dejando en el camino a resto de rivales, siendo las dos representantes del tenis zamorano en la última jornada.
Pardo no da opción y jugará ante Paunero en la final absoluta masculina
Como es lógico, pese a la eliminación el viernes de Unai Llerena, Hugo González y Alberto González, también será protagonista del día la final masculina que disputarán Jesús Pardo, tras ganar por 6-1 y 6-0 a Raúl Vega, e Ignacio Paunero, que eliminó a Mario García en el "súper tie-break" (4-6, 7-5 y 10-4).
Así quedan el resto de finales
En cuanto al resto de finales, estos serán los emparejamientos que decidirán los campeones en la última jornada del LII Torneo de Reyes:
- La final infantil masculina la disputarán Gonzalo Garnacho y Martín Sierra; la lucha por el título en infantiles la jugarán Jorge Antón (ya clasificado) y Javier Viñas, que ayer ganó por 6-2 y 6-2 a Izan de la Iglesia.
- La disputa por la victoria en categoría cadete tendrá como protagonistas a Leandro Romero (ya clasificado) y José Sánchez, que superó ayer por un ajustado 7-5 y 7-5 a Guillermo Rodríguez.
- En el recuperado cuadro de veteranos, la final masculina estará protagonizada por Enrique Dueñas y Luis Carrero, que cerraron su pase en la tarde de ayer; Dueñas superando a David Lorbada (6-3 y 6-4) y Carrero derrotando a Guillermo García (6-2 y 6-0).
- El pequeño pueblo de Castilla y León donde solo residen una decena de habitantes
- Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
- La oferta de empleo de Monte la Reina sale este año tras una inversión de 50 millones
- La incertidumbre sobre la llegada de 'Francis' y la nieve a Zamora: muchas dudas y pocas certezas
- De calzada romana a autovía: la persistencia de la Vía de la Plata a través de los siglos
- Multicines Zamora se queda sin venta de entradas por internet: 'Os animamos a quejaros
- El Zamora CF rompe relaciones con la Diputación Provincial
- Así son los nuevos abonos con descuento para viajar de Zamora a Madrid en tren: hasta un 90% de ahorro por viaje