Santibáñez de Vidriales, Fermoselle y San Juan del Rebollar coronan a los más rápidos

450 participantes, entre corredores y andarines, respaldaron la San Silvestre celebrada en Santibáñez de Vidriales, una prueba que ya está más que consolidada y que recibe a atletas de todas las edades que buscan el triunfo en un gran ambiente. En las carreras Absolutas, el gran vencedor fue Martín Paramio, del Club Atletismo Benavente, que cruzó la línea de meta en solitario parando el crono en 22:46. Le acompañaron en el podio Rubén Bobillo (23:08) e ⁠Isidoro Arias, del Astorga Runing aunque natural de Camarzana (24:24).

Podio masculino, tras la carrera. | CEDIDA

En cuanto a la categoría femenina, la más veloz fue María José Garrido (Pozuelo de Vidriales), mientras que la segunda fue ⁠Cristina Blanco, también de Pozuelo, para cerrar el podio con ⁠Halima Nafaa, del Vaya Valles de Santibáñez de Vidriales. Respecto a los más pequeños, en la categoría de 0 a 7 años, ganaron Noa Rodríguez, Marina de Paz y Pía Uña, en femenino, y en chicos la clasificación estuvo dominada por Tristán Uña, Iván Baquir y Alex Esteban. En cuanto a los Infantiles lideraron Laura Morales, Amara Martínez y Mencía Fernández, y en masculino Lucas Casado, Clemente Sierra y Alex Casado.

Los pequeños atletas, en la plaza de Santibáñez. | CEDIDA

Fermosellana

En cuando a la San Silvestre de Fermoselle, en 5 kilómetros ganó Ángel Zarza, de Zamora Corre, seguido de Ricardo Alejo e Iván Padín, y en femenino se impusieron Lorena Martín, Mar Bengoechea e Isabel Álvarez. Mientras, la distancia corta para júniors la ganaron Gonzalo Aguilar, Héctor Cívicos y Jon Blázquez, y Ruth López, acompañado por Noa García y Valeria Nieto.

San Juan del Rebollar

Marcos Ratón fue el gran dominador de la San Silvestre de San Juan del Rebollar, seguido en la clasificación final por Manuel Belver y Santi Mezquita. Maite Pascual, de Ceadea, fue la primera fémina, escoltada por Isabel Caballero y Rosa Píriz, que cerraron el podio.