Cantera
Éxito de participación en el clinic formativo organizado por el River Zamora
La cita transcurrió en el pabellón azul de la Ciudad Deportiva
P. F.
Decenas de jóvenes jugadores tomaron parte este sábado en el clinic formativo organizado por el River Zamora. Bajo la dirección del entrenador del primer equipo, Óscar García Poveda, los participantes de esta iniciativa practicaron y disfrutaron del deporte que más les gusta, el fútbol sala, en una jornada en la que reinó el buen ambiente y la camaradería con presencia de futbolistas de la plantilla de Segunda División. Los pequeños, desde Prebenjamín a Cadete, adquirieron nuevos conocimientos que plasmaron sobre la pista y se postularon como una buena cantera a la que habrá que seguir de cerca. La cita se desarrolló en el pabellón azul de la Ciudad Deportiva y todo apunta a que tendrá continuidad dada la magnífica acogida por parte de las familias y los jugadores.
- El pequeño pueblo de Castilla y León donde solo residen una decena de habitantes
- Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
- La oferta de empleo de Monte la Reina sale este año tras una inversión de 50 millones
- La incertidumbre sobre la llegada de 'Francis' y la nieve a Zamora: muchas dudas y pocas certezas
- De calzada romana a autovía: la persistencia de la Vía de la Plata a través de los siglos
- Multicines Zamora se queda sin venta de entradas por internet: 'Os animamos a quejaros
- El Zamora CF rompe relaciones con la Diputación Provincial
- Así son los nuevos abonos con descuento para viajar de Zamora a Madrid en tren: hasta un 90% de ahorro por viaje