Decenas de jóvenes jugadores tomaron parte este sábado en el clinic formativo organizado por el River Zamora. Bajo la dirección del entrenador del primer equipo, Óscar García Poveda, los participantes de esta iniciativa practicaron y disfrutaron del deporte que más les gusta, el fútbol sala, en una jornada en la que reinó el buen ambiente y la camaradería con presencia de futbolistas de la plantilla de Segunda División. Los pequeños, desde Prebenjamín a Cadete, adquirieron nuevos conocimientos que plasmaron sobre la pista y se postularon como una buena cantera a la que habrá que seguir de cerca. La cita se desarrolló en el pabellón azul de la Ciudad Deportiva y todo apunta a que tendrá continuidad dada la magnífica acogida por parte de las familias y los jugadores.

Éxito de participación en el clinic formativo organizado por el River Zamora en el pabellón azul | A. P.