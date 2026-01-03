El CESA arranca con triunfo de los infantiles del Balonmano Zamora

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Balonmano de 2026 arrancó este sábado en tierras catalanas con una primera jornada en la que participaron los cinco jugadores del Balonmano Zamora convocados para la cita por sus respectivos equipos de Castilla y León. Una expedición que abrió el torneo sumando una victoria en categoría infantil y una derrota en categoría cadete.

Los pistacho, brillantes ante Islas Baleares

La primera gran alegría para la expedición pistacho llegó de la mano de la selección infantil de Castilla y León dentro del Grupo B de la Copa España. El combinado regional, con Héctor Pérez, Fermín Cabrero y Yago Mazón en sus filas, inició el torneo en suelo catalán cosechando una clara y contundente victoria frente al combinado de Islas Baleares.

Infantil masculino A del BM Zamora / Cedida

Los castellanoleneses se impusieron por 34-28, marcador en el que tuvieron mucho que decir los tres jugadores del Balonmano Zamora. Y es que, al buen hacer de Mazón, se sumó un buen rendimiento goleador por parte de Pérez (5) y de Cabrero (4), vitales para impulsar a su equipo hacia el triunfo.

Derrota para los cadetes

La jornada del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas continuó minutos más tarde con la disputa del primer encuentro de la selección de Castilla y León cadete masculina en la que participan los pistacho Rodrigo Bores y Aitor Alonso. Un choque encuadrado dentro del Campeonato de España que enfrentó a la "arlequinada" con el combinado de la Comunitat Valenciana y que acabó con un ajustado 25-26 en favor de los valencianos, a pesar de los dos tantos firmados por Bores.

Nueva jornada mañana

Los cinco jugadores zamoranos disputarán este domingo una nueva jornada del CESA 2026. Los infantiles tratarán de alargar las buenas sensaciones de su triunfo ante la selección de Cantabria. Los cadetes, por su parte, jugarán buscando su primera victoria ante el combinado de Navarra.