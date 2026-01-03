Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

El CD Benavente levanta su Trofeo de Reyes

El equipo tomatero superó al Coca en el Luciano Rubio ante su público (3-2)

Foto de familia dle CD Benavente y el CD Coca.

Foto de familia dle CD Benavente y el CD Coca. | FIRMA DE FOTO

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El CD Benavente logró este sábado la primera alegría de 2026. El equipo tomatero se impuso en su tradicional Trofeo de Reyes al CD Coca y lo hizo en un intenso partido disputado en el Luciano Rubio lo que permitió dar la primera alegría a los aficionados que, a pesar del frío, acudieron al estadio.

El capitán del CD Benavente, con el Trofeo

El capitán del CD Benavente, con el Trofeo / Cedida

El encuentro tuvo un buen inicio, con un cuadro local dominante. Fruto de ese juego llegaron los dos primeros goles de la tarde, obra de Turiel y Yeray, que allanaban el camino a los de Santi Redondo. Sin embargo, el equipo visitante despertó y puso el empate en dos destellos con los que sorprendieron a los anfitriones. La plantilla apretó y finalmente pudo imponer su ley con una diana de Mauri que puso el 3-2 definitivo. Al finalizar se celebró la entrega de trofeos y la tradicional foto de familia.

