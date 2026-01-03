El CD Benavente levanta su Trofeo de Reyes

El CD Benavente logró este sábado la primera alegría de 2026. El equipo tomatero se impuso en su tradicional Trofeo de Reyes al CD Coca y lo hizo en un intenso partido disputado en el Luciano Rubio lo que permitió dar la primera alegría a los aficionados que, a pesar del frío, acudieron al estadio.

El capitán del CD Benavente, con el Trofeo / Cedida

El encuentro tuvo un buen inicio, con un cuadro local dominante. Fruto de ese juego llegaron los dos primeros goles de la tarde, obra de Turiel y Yeray, que allanaban el camino a los de Santi Redondo. Sin embargo, el equipo visitante despertó y puso el empate en dos destellos con los que sorprendieron a los anfitriones. La plantilla apretó y finalmente pudo imponer su ley con una diana de Mauri que puso el 3-2 definitivo. Al finalizar se celebró la entrega de trofeos y la tradicional foto de familia.