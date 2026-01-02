Fútbol
El Zamora CF rompe relaciones con la Diputación Provincial
Las negociaciones sobre el contrato de patrocinio, motivo de las desavenencias
El club anuncia acciones legales y la retirada de toda la publicidad de la Institución al entender que "se ha prestado un servicio publicitario sin contraprestación económica"
El Zamora CF ha anunciado este viernes públicamente su decisión de romper relaciones con la Diputación Provincial. En un extenso comunicado, el club rojiblanco ha explicado los "motivos" que le han llevado a tomar esta decisión tan sorprendente, además de aportar un histórico sobre cómo han ido las negociaciones con la Institución presidida por Javier Faúndez desde la llegada del Grupo Páez a la entidad del Duero, en junio de 2024, hasta la actualidad.
A juicio de los responsables del club, desde su desembarco en la ciudad han mantenido una “lealtad institucional y voluntad de colaboración” que, en su opinión no ha sido correspondida, y es que insisten en que su gran objetivo ha sido siempre “explorar vías de cooperación” que contribuyeran al desarrollo del proyecto deportivo y social de la entidad.
Histórico
En su explicación sobre lo sucedido, el ZCF se remonta al 22 de octubre de 2024 cuando, en una reunión con responsables provinciales, se propuso la “articulación de una subvención nominativa” similar a la que el club mantiene con el Ayuntamiento, pero finalmente se optó por la fórmula de un contrato de patrocinio atendiendo, según explican desde la entidad, a “recomendaciones de la Diputación”. “En este momento, el club aceptó aun siendo consciente de que suponía un trato menos favorable respecto a otras entidades deportivas de la provincia que reciben subvenciones nominativas, al implicar la obligación de detraer un 21% en concepto de IVA que ellos no tienen”, indican en el comunicado.
El siguiente encuentro fue el 14 de febrero de 2025, momento en el que se definieron las líneas de trabajo, aunque, a término de la temporada 24-25 las bases que debían regular el contrato no estaban publicadas. Por este motivo, explican desde el ZCF, se consideró razonable que, ya iniciada la temporada 2025-2026, existiera margen suficiente para la formalización del contrato y la ejecuciónde las acciones publicitarias, fijándose como calendario de pagos losmeses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025.
A partir de ahí y “actuando de buena fe y confiando en la palabra dada” desde la entidad se instaló toda la publicidad pactada con la Diputación que “es visible en la equipación y en el exterior e interior del estadio, campo de entrenamiento y redes sociales”.
Siguiendo con la versión del Zamora CF, lamentan que “a pesar del cumplimiento de las obligaciones pactadas” la Diputación “no propuso la adjudicación del contrato hasta el 25 de noviembre, y “todo condicionado a que se presentara toda la documentación administrativa requerida” algo que “se logró hacer en tiempo y forma”. No obstante, inciden en que “respecto del requisito de que el Club acreditara que había gestionado, en al menos uno de los tres últimos ejercicios, contratos de patrocinio por un importe igual o superior al 70% del valor del contrato a adjudicar (104.132,23 euros), no era suficientecon los contratos aportados y se requirió adicionalmente la presentación de las correspondientes facturas emitidas por el Club”. Esas facturas, aseguran, “fueron aportadas el 16 de diciembre para su inmediata valoración. Sin embargo, la mesa de contratación no volvió a reunirse hasta el 22 de diciembre, y en dicha sesión la documentación que previamente había sido considerada correcta dejó de serlo. Se concluyó entoncesque el Club no había acreditado la solvencia técnica exigida, argumentándose que los contratos y facturas presentados abarcaban dos anualidades (2024 y 2025) y que no se había aportado justificante de pago de dichas facturas. En consecuencia, se declaró desierto el procedimiento y el 2G de diciembre se comunicó al Club la imposibilidad de formalizar el contrato, sin haberse concedido trámite alguno de audiencia ni de subsanación”.
Aclaración
Ante esta nueva realidad, desde el Zamora CF quieren aclarar que el ejercicio económico del club se estrctuctura por temporadas deportivas y aseguran que "toda la domumentación solicitada fue aportada dentro de los plazos". Asimismo, denuncian lo que consideran una "situación de indefensión" al "rechazarse la adjudicación por la falta de un justificante de pago que nunca fue requerido formalmente y sin posibilidad de subsanación", además de lamentar que la Insitución "nunca ha ofrecido alternativa" para reconducir este tema. "Solo se limitaron a comunicar que, al no haberse adjudicado el contrato en 2025, se pierde íntegramente la cantidad comprometida".
Perjuicio en el presupuesto
Tras dar a conocer esta nueva situación, el Grupo Páez confiesa que todo lo vivido supone un "impacto relevante en la planificación económica de la temporada 2025-2026, al haberse consignado en el presupuesto un importe de 180.000 euros brutos correspondiente al patrocinio, cantidad especialmente significativa en una categoría estructuralmente deficitaria como la Primera RFEF". No obstante, dejan claro que el Club continuará trabajando con el "máximo rigor, compromiso e ilusión para alcanzar los objetivos deportivos y sociales fijados al inicio de la temporada".
Además, los mandatarios rojiblancos añaden que se ha producido una quiebra grande y profunda de la confianza y opinan que lo vivido ha supuesto un doble perjuicio: pérdida de ingresos y la no percepción de la cantidad comprometida.
Decisión
Con todo esto, desde el Zamora CF, que consideran "seriamente dañadas sus relaciones con la Diputación" , dan por finalidad "cualquier vía de cooperación en los términos actuales". Además, anuncian que el Consejo de Administración del Zamora CF SAD emprenderá "las acciones legales que estime oportunas en defensa de los intereses del Club y de sus socios". Asimismo, y de manera inmediata," se procederá a la retirada de toda la publicidad institucional de la Diputación de Zamora, al haberse prestado un servicio publicitario sin contraprestación económica".
COMUNICADO INTEGRO DEL ZAMORA CF
El Zamora CF SAD informa sobre la no formalización del contrato de patrocinio con la Diputación Provincial de Zamora
Zamora, 2 de enero de 2026 – El Zamora Club de Fútbol, S.A.D. considera necesario trasladar a la opinión pública y a los medios de comunicación una explicación detallada de los hechos relacionados con la no formalización del contrato de patrocinio con la Diputación Provincial de Zamora.
Desde la llegada de la actual propiedad, el Club ha mantenido, con lealtad institucional y voluntad de colaboración, un diálogo constante con las distintas administraciones públicas, con el objetivo de explorar vías de cooperación que contribuyan al desarrollo del proyecto deportivo y social de la entidad.
El 22 de octubre de 2024 se mantuvo una reunión con la Diputación Provincial de Zamora en la que se plantearon diferentes fórmulas de colaboración. Entre ellas, se les propuso la articulación de una subvención nominativa, similar a la que el Club mantiene actualmente con el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, aportándose incluso documentación acreditativa de modelos aplicados en otras provincias con clubes de características comparables al Zamora CF SAD.
Finalmente, y siguiendo la recomendación de los propios técnicos de la Diputación, se propuso optar por la fórmula de un Contrato de Patrocinio. El Club aceptó esta alternativa en todo momento, aun siendo consciente de que suponía un trato menos favorable respecto a otras entidades deportivas de la provincia que reciben subvenciones nominativas, al implicar la obligación de detraer un 21% en concepto de IVA que ellos no tienen.
El 14 de febrero de 2025 se celebró una nueva reunión en la que se definieron las líneas de trabajo y los distintos hitos administrativos a seguir. No obstante, al cierre de la temporada2024-2025 los pliegos que debían regular el Contrato de Patrocinio no habían sido aún publicados. Por este motivo, se consideró razonable que, ya iniciada la temporada 2025-2026, existiera margen suficiente para la formalización del contrato y la ejecución de las acciones publicitarias, fijándose como calendario de pagos los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025.
Pese a que la obligación contractual de publicidad solo resultaría exigible tras la adjudicación formal del contrato, el Club, actuando de buena fe y confiando en la palabra dada, procedió a instalar desde el primer momento toda la publicidad institucional solicitada por la Diputación de Zamora. Dicha publicidad ha sido y es visible en la equipación oficial, en el interior y exterior del estadio, en el campo de entrenamiento, en el autobús del primer equipo, en el photocall, en la página web corporativa y en las redes sociales oficiales del Club.
A pesar del cumplimiento íntegro de estas obligaciones, la mesa de contratación de la Diputación no propuso la adjudicación del contrato hasta el 25 de noviembre, es decir, dos meses más tarde del compromiso de efectuar el primer pago en septiembre, condicionando dicha adjudicación a que previamente se presentara diversa documentación administrativa, entre ella escritura de constitución junto con estatutos, las cuentas anuales, los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias, la acreditación de la solvencia técnica y económica del Club así como la presentación de un aval bancario.
Toda la documentación requerida fue presentada en tiempo y forma y la misma fue validada en la reunión de la mesa de contratación celebrada el 15 de diciembre, si bien respecto del requisito de que el Club acreditara que había gestionado, en al menos uno de los tres últimos ejercicios, contratos de patrocinio por un importe igual o superior al 70% del valor del contrato a adjudicar (104.132,23 euros), no era suficiente con los contratos aportados y se requirió adicionalmente la presentación de las correspondientes facturas emitidas por el Club.
Las facturas fueron aportadas el 16 de diciembre para su inmediata valoración. Sin embargo, la mesa de contratación no volvió a reunirse hasta el 22 de diciembre, y en dicha sesión la documentación que previamente había sido considerada correcta dejó de serlo. Se concluyó entonces que el Club no había acreditado la solvencia técnica exigida, argumentándose que los contratos y facturas presentados abarcaban dos anualidades (2024 y 2025) y que no se había aportado justificante de pago de dichas facturas. En consecuencia, se declaró desierto el procedimiento y el 2G de diciembre se comunicó al Club la imposibilidad de formalizar el contrato, sin haberse concedido trámite alguno de audiencia ni de subsanación.
Ante esta situación, el Zamora Club de Fútbol SAD considera necesario realizar las siguientes aclaraciones:
- El ejercicio económico del Club se estructura por temporadas deportivas, que comprenden dos ejercicios naturales. Así, los contratos de patrocinio suscritos en los meses de agosto o septiembre de 2024 finalizaron en junio del 2025, coincidiendo con el ejercicio social del Club, que se extiende del 1de julio al 30 de junio.
- Toda la documentación solicitada fue aportada correctamente y dentro de los plazos establecidos. El Club se ha visto en una situación de indefensión al rechazarse la adjudicación por la falta de un justificante de pago que nunca fue requerido formalmente y sin posibilidad de subsanación.
- La Diputación de Zamora no ha ofrecido alternativa alguna para resolver esta situación, limitándose a comunicar que, al no haberse adjudicado el contrato en 2025, se pierde íntegramente la cantidad comprometida.
Resulta evidente que, pese a la complejidad técnica inherente a los contratos públicos de patrocinio, en otras provincias estos procedimientos se resuelven con normalidad y dentro de plazo, gracias a una mayor sensibilidad y compromiso con el deporte y con los clubes que representan a su territorio.
Esta decisión supone un impacto relevante en la planificación económica de la temporada 2025-2026, al haberse consignado en el presupuesto un importe de
180.000 euros brutos correspondiente al citado patrocinio, cantidad especialmente significativa en una categoría estructuralmente deficitaria como la Primera RFEF. No obstante, el Club continuará trabajando con el máximo rigor, compromiso e ilusión para alcanzarlos objetivos deportivos y sociales fijados al inicio de la temporada.
En este contexto, y a la vista de los hechos expuestos, el Zamora CF SAD considera que los acontecimientos descritos no pueden ser asumidos ni normalizados dentro de una relación institucional que debe regirse por los principios de buena fe, lealtad y seguridad jurídica. La forma en que se ha desarrollado este procedimiento ha provocado una quiebra grave y profunda de la confianza necesaria para mantener, en las actuales circunstancias, cualquier marco estable de colaboración con la Diputación de Zamora.
Asimismo, el Club desea subrayar que, actuando siempre con voluntad de cooperación, reservó y ocupó espacios publicitarios que podrían haber sido comercializados con terceros, lo que ha generado un perjuicio económico doble: la pérdida de ingresos por espacios no explotados y la no percepción de la cantidad comprometida.
El Zamora Club de Fútbol SAD entiende que esta situación supone una falta de respeto institucional, no solo hacia el Club como entidad, sino también hacia sus abonados, aficionados, patrocinadores y ciudadanos que apoyan con compromiso al equipo representativo de la ciudad y la provincia.
Por todo ello, y hasta que esta situación no sea debidamente revertida y no se restablezcan las condiciones mínimas de confianza institucional, el Club considera seriamente dañadas sus relaciones con la Diputación de Zamora y da por finalizada cualquier vía de cooperación en los términos actuales.
El Consejo de Administración del Zamora CF SAD emprenderá las acciones legales que estime oportunas en defensa de los intereses del Club y de sus socios. Asimismo, y de manera inmediata, se procederá a la retirada de toda la publicidad institucional de la Diputación de Zamora, al haberse prestado un servicio publicitario sin contraprestación económica.
