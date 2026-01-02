El Zamora CF rompe relaciones con la Diputación Provincial

El Zamora CF ha anunciado este viernes públicamente su decisión de romper relaciones con la Diputación Provincial. En un extenso comunicado, el club rojiblanco ha explicado los "motivos" que le han llevado a tomar esta decisión tan sorprendente, además de aportar un histórico sobre cómo han ido las negociaciones con la Institución presidida por Javier Faúndez desde la llegada del Grupo Páez a la entidad del Duero, en junio de 2024, hasta la actualidad.

A juicio de los responsables del club, desde su desembarco en la ciudad han mantenido una “lealtad institucional y voluntad de colaboración” que, en su opinión no ha sido correspondida, y es que insisten en que su gran objetivo ha sido siempre “explorar vías de cooperación” que contribuyeran al desarrollo del proyecto deportivo y social de la entidad.

Histórico

En su explicación sobre lo sucedido, el ZCF se remonta al 22 de octubre de 2024 cuando, en una reunión con responsables provinciales, se propuso la “articulación de una subvención nominativa” similar a la que el club mantiene con el Ayuntamiento, pero finalmente se optó por la fórmula de un contrato de patrocinio atendiendo, según explican desde la entidad, a “recomendaciones de la Diputación”. “En este momento, el club aceptó aun siendo consciente de que suponía un trato menos favorable respecto a otras entidades deportivas de la provincia que reciben subvenciones nominativas, al implicar la obligación de detraer un 21% en concepto de IVA que ellos no tienen”, indican en el comunicado.

El siguiente encuentro fue el 14 de febrero de 2025, momento en el que se definieron las líneas de trabajo, aunque, a término de la temporada 24-25 las bases que debían regular el contrato no estaban publicadas. Por este motivo, explican desde el ZCF, se consideró razonable que, ya iniciada la temporada 2025-2026, existiera margen suficiente para la formalización del contrato y la ejecuciónde las acciones publicitarias, fijándose como calendario de pagos losmeses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025.

A partir de ahí y “actuando de buena fe y confiando en la palabra dada” desde la entidad se instaló toda la publicidad pactada con la Diputación que “es visible en la equipación y en el exterior e interior del estadio, campo de entrenamiento y redes sociales”.

Siguiendo con la versión del Zamora CF, lamentan que “a pesar del cumplimiento de las obligaciones pactadas” la Diputación “no propuso la adjudicación del contrato hasta el 25 de noviembre, y “todo condicionado a que se presentara toda la documentación administrativa requerida” algo que “se logró hacer en tiempo y forma”. No obstante, inciden en que “respecto del requisito de que el Club acreditara que había gestionado, en al menos uno de los tres últimos ejercicios, contratos de patrocinio por un importe igual o superior al 70% del valor del contrato a adjudicar (104.132,23 euros), no era suficientecon los contratos aportados y se requirió adicionalmente la presentación de las correspondientes facturas emitidas por el Club”. Esas facturas, aseguran, “fueron aportadas el 16 de diciembre para su inmediata valoración. Sin embargo, la mesa de contratación no volvió a reunirse hasta el 22 de diciembre, y en dicha sesión la documentación que previamente había sido considerada correcta dejó de serlo. Se concluyó entoncesque el Club no había acreditado la solvencia técnica exigida, argumentándose que los contratos y facturas presentados abarcaban dos anualidades (2024 y 2025) y que no se había aportado justificante de pago de dichas facturas. En consecuencia, se declaró desierto el procedimiento y el 2G de diciembre se comunicó al Club la imposibilidad de formalizar el contrato, sin haberse concedido trámite alguno de audiencia ni de subsanación”.

GALERÍA | Así lucen las equipaciones del Zamora CF para la temporada 2025/2026 / José Luis Fernández

Aclaración

Ante esta nueva realidad, desde el Zamora CF quieren aclarar que el ejercicio económico del club se estrctuctura por temporadas deportivas y aseguran que "toda la domumentación solicitada fue aportada dentro de los plazos". Asimismo, denuncian lo que consideran una "situación de indefensión" al "rechazarse la adjudicación por la falta de un justificante de pago que nunca fue requerido formalmente y sin posibilidad de subsanación", además de lamentar que la Insitución "nunca ha ofrecido alternativa" para reconducir este tema. "Solo se limitaron a comunicar que, al no haberse adjudicado el contrato en 2025, se pierde íntegramente la cantidad comprometida".

Perjuicio en el presupuesto

Tras dar a conocer esta nueva situación, el Grupo Páez confiesa que todo lo vivido supone un "impacto relevante en la planificación económica de la temporada 2025-2026, al haberse consignado en el presupuesto un importe de 180.000 euros brutos correspondiente al patrocinio, cantidad especialmente significativa en una categoría estructuralmente deficitaria como la Primera RFEF". No obstante, dejan claro que el Club continuará trabajando con el "máximo rigor, compromiso e ilusión para alcanzar los objetivos deportivos y sociales fijados al inicio de la temporada".

Además, los mandatarios rojiblancos añaden que se ha producido una quiebra grande y profunda de la confianza y opinan que lo vivido ha supuesto un doble perjuicio: pérdida de ingresos y la no percepción de la cantidad comprometida.

Decisión

Con todo esto, desde el Zamora CF, que consideran "seriamente dañadas sus relaciones con la Diputación" , dan por finalidad "cualquier vía de cooperación en los términos actuales". Además, anuncian que el Consejo de Administración del Zamora CF SAD emprenderá "las acciones legales que estime oportunas en defensa de los intereses del Club y de sus socios". Asimismo, y de manera inmediata," se procederá a la retirada de toda la publicidad institucional de la Diputación de Zamora, al haberse prestado un servicio publicitario sin contraprestación económica".