Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora: "Nos espera un partido muy difícil en Melilla"

Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora, señaló este viernes que a su equipo le espera un "encuentro muy difícil" en Melilla, choque que afronta el conjunto zamorano con la intención de "recuperar la frescura" perdida en la última semana competitiva de 2025.

Consecuencias del cierre de 2025

"Será un partido difícil para nosotras", confesaba el técnico naranja, afirmando que las suyas encaran el duelo "tras una última semana muy dura de competición, larga, con tres partidos" y "dificultades para poder entrenar debido a las fechas" navideñas.

Un momento del encuentro entre el Recoletas y el Al-Qazeres / Victor Garrido

Cansancio físico y mental

"No hemos podido entrenar todo lo que nos hubiera gustado para preparar el partido", comentaba el técnico que, sin embargo, destacó que esa circunstancia ha permitido al Recoletas Zamora "recuperar fuerzas tras una semana dura a nivel físico y mental". Un esfuerzo, con tres partidos prácticamente consecutivos, que hizo mella en el grupo viéndose "quizá algo cansado".

Objetivo: recuperar la frescura

Por ello, Raúl Pérez deseó que este domingo su equipo cumpla con un objetivo fundamental: "recuperar la frescura". "Queremos recuperar nuestro tono, retomar nuestro nivel en defensa y volver a ser ese equipo aguerrido y tan difícil de superar que hemos sido en anteriores citas", destacó el entrenador.

Melilla, escenario complicado

Pérez admitió que esa premisa será fundamental para superar con éxito la visita a Melilla, escenario "muy complicado" donde espera "un equipo muy rocoso, que se hace todavía más fuerte en casa y que cuenta con mucha experiencia en sus filas", así como "con jugadores de nivel Top como Montero".

Sin bajas y con muchas ganas

Por otra parte, Pérez confirmó que "todas las jugadoras" del Recoletas Zamora están "preparadas para el encuentro" a falta de un solo entrenamiento y que percibe "muchas ganas" de un plantel que parece haber recuperado el tono pese a "no poder preparar el partido" todo lo que hubiera querido.