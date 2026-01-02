Los propósitos de Kike Márquez, jugador del Zamora CF, para este 2026: seguir en la misma línea, ser un equipo reconocible y dar alegrías a la afición

Kike Márquez inicia 2026 teniendo claro qué es lo quiere para este nuevo año. El jugador del Zamora CF, y uno de los máximos referentes, ha asegurado este viernes que el gran objetivo es seguir en la misma línea con la que concluyeron 2025, siendo “un equipo reconocible, compitiendo, dándole alegrías a la afición porue, lógicamente, eso conllevará grandes cosas en el futuro”.

El actual 7 rojiblanco se encuentra bien después de un parón navideño que “tocaba por calendario” y es algo que no dependía de ellos, pero ahora es momento de volver a ponerse las pilas teniendo el primer gran reto este mismo domingo. “Nos tocaba descansar y ahora hay que dejar a un lado los polvorones, y ponernos manos a la obra de nuevo, pico y pala, y a seguir trabajando para seguir en la línea ascendente que llevamos, compitiendo bien, creando un estilo de juego muy concreto y, a partir de ahí. seguir dándole la alegría a la afición que ahora mismo está muy feliz”.

A título personal

A título personal, Márquez concluyó el 25 en un gran momento, pero dejó claro que sigue con las mismas ganas, ilusión y “pasión por este deporte que me apasiona tanto”. “Cuando tienes una edad lo valoras mucho más y me encuentro con muchas ganas del día a día en el vestuario, con los compañeros, disfrutar, mejorar y que llegue cada fin de semana para conseguir los tres puntos que al final es para lo que estamos aquí”.

GALERIA | Decenas de aficionados arropan al Zamora CF en el primer entrenamiento de 2026 / Cedidas

Primera parada

La primera parada será este domingo ante el Arenas de Getxo (16.30 horas), un equipo con dos caras cuando juega de local y como visitante, donde baja su rendimiento. A este respecto, el gaditano dejó claro que el objetivo debe ser continuar con la misma filosofía: ser protagonistas con balón y buscar portería rival.

Por último, habló de la importancia de hacerse fuertes en casa, pero también recordó que ganar fuera les permitió un salto en la clasificación (ahora están a un punto del playoff) por lo que “hay que mantener un equilibrio”. “Si no se puede ganar algún partido, puntuar es clave”. No obstante, sí admitió que “hacerte fuerte en casa transmite seguridad tanto al equipo como a nivel afición, una tranquilidad muy grande que para el futuro te dará muchos puntos”.