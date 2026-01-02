Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Si existe la posibilidad de reforzar el equipo, cuanto antes mejor"

Alex Marcelo es el primer refuerzo de invierno del Zamora CF, pero lo que no ha trascendido oficialmente es quién saldrá. Nombres se escuchan y se rumorean opciones, pero la realidad es que a día de hoy no se ha anunciado ninguna baja oficial y para que unos entren otros tienen que salir.

En su habitual comparecencia de los viernes, previa al partido de Liga, Óscar Cano no dio demasiadas pistas ni quiso centrarse en el mercado de invierno, aunque sí dio algunas pinceladas dejando claro, no obstante, que no es su área. “Como responsable del mercado tenemos la figura de David Vizcaíno y yo creo que es él al que hay que preguntar eso. No voy a decir que no se piense en mejorar la plantilla porque sería absurdo negarlo ya que todos los entrenadores, todos los clubes y las direcciones deportivas están tratando, con la apertura de esta ventana de enero, de mejorar sus plantillas, pero sí digo que, a nivel porcentual, ahora mismo menos del 10% de mi atención está destinada a eso. Yo solo quiero entrenar bien hoy, hacer el mejor partido posible el domingo y las preguntas relacionadas con el mercado, pues yo creo que el que mejor las puede contestar David”. Así de claro fue el entrenador quien sí añadió que “si existe la posibilidad de reforzar el equipo, de cambiar algo para tratar de ser todavía más competitivos, cuanto antes mejor”, recordando que Vizcaíno ya demostró en verano que le gusta que el staff técnico pueda disponer de los jugadores cuando antes.

Sobre Alex Marcelo

Lo que sí está claro que Alex Marcelo se queda, pero no podrá debutar todavía en un partido en el que Cano contará con todos sus efectivos y, quizá, se podrán vislumbrar cosas según la alineación que el granadino decida. Sobre el futbolista, sí expuso ante los medios que “viene a darnos una mayor profundidad de plantilla en relación al perfil de jugador que es. Es un organizador que se complementa bien tanto con Carlos como con Márquez, Mario, Clavería… Ahora mismo es un jugador que viene a completar en cuanto a características, capacidades y habilidades. Es un centro del campo que ya está bien constituido y la verdad que estamos muy contentos con su presencia. Desde el primer día ha mostrado una implicación total a lo que es el proyecto, a lo que se demanda de él. En ese sentido el equipo ya crece un poquito más con su presencia”.

Así las cosas, habrá que esperar movimientos de la “planta noble” para confirmar quien sale.

Deseos para 2026

Respecto a sus deseos para 2026 todo pasa porque "la gente tenga salud". "Yo creo que teniendo salud se pueden afrontar todos los retos que la vida, en este caso lo que el fútbol nos pone, nos propone".

A estre respecto Óscar Cano añadió su anhelo de que "lo pasemos bien porque entiendo que pasarlo bien en el ámbito futbolístico es ganar muchos partidos y es estar en disposición de poder acabar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria y que el día a día, ese es mi mayor sueño como entrenador, siga siendo como hasta ahora. Con un equipo que tenga una predisposición terrible a trabajar, a mejorar y con una convivencia extraordinaria entre ellos y que eso siga siendo la constante vital de nuestro vestuario".