Malaguti, ex del Atlético Benavente, ficha por el O'Parrulo de Ferrol de David Novoa

El benaventano Iván de Uña, conocido deportivamente como Malaguti, se ha convertido en el refuerzo invernal del O’Parrulo de Ferrol, donde compartirá vestuario con otro exblanquiazul, David Novoa.

Nacido en diciembre de 1996, Malaguti se formó como jugador en el Atlético Benavente, en el que jugó en dos etapas pasando por distintas categorías commo Tercera División, Segunda División B y Segunda División, donde rozó el ascenso a la élite del futsal nacional, militando entre ambos periodos en el Cidade de Narón.

Aventura polaca

Tras su segunda salida del Atlético Benavente puso rumbo a la máxima categoría polaca, para jugar en el KS Constract con el que lograría el título liguero.

Tras esta etapa, volvió a tierras gallegas para militar en el Reyco Burela, donde estuvo temporada y media, consiguiendo el ascenso de categoría a Primera División, mientras que su último destino también era en la máxima categoría, concretamente en el ATP Iluminación Ribera Navarra, equipo del que procede.

Malaguti aportará su experiencia, su juego y sus goles en esta nueva etapa en O Parrulo Ferrol y ya está disponible para realizar sus primeros entrenamientos a las órdenes de Gerard Casas y su cuerpo técnico.