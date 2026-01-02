Fútbol Sala
Malaguti, ex del Atlético Benavente, ficha por el O'Parrulo de Ferrol de David Novoa
P. F.
El benaventano Iván de Uña, conocido deportivamente como Malaguti, se ha convertido en el refuerzo invernal del O’Parrulo de Ferrol, donde compartirá vestuario con otro exblanquiazul, David Novoa.
Nacido en diciembre de 1996, Malaguti se formó como jugador en el Atlético Benavente, en el que jugó en dos etapas pasando por distintas categorías commo Tercera División, Segunda División B y Segunda División, donde rozó el ascenso a la élite del futsal nacional, militando entre ambos periodos en el Cidade de Narón.
Aventura polaca
Tras su segunda salida del Atlético Benavente puso rumbo a la máxima categoría polaca, para jugar en el KS Constract con el que lograría el título liguero.
Tras esta etapa, volvió a tierras gallegas para militar en el Reyco Burela, donde estuvo temporada y media, consiguiendo el ascenso de categoría a Primera División, mientras que su último destino también era en la máxima categoría, concretamente en el ATP Iluminación Ribera Navarra, equipo del que procede.
Malaguti aportará su experiencia, su juego y sus goles en esta nueva etapa en O Parrulo Ferrol y ya está disponible para realizar sus primeros entrenamientos a las órdenes de Gerard Casas y su cuerpo técnico.
- Nuevos alcaldes: 'Baile' de regidores en las alcaldías de varios pueblos de Zamora
- Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora
- El pequeño pueblo de Castilla y León donde solo residen una decena de habitantes
- La noche de fin de año deja varios altercados violentos en Zamora con heridos en Benavente y la capital
- Balborraz, el pintoresco escenario elegido para el nuevo mercado mensual de Zamora
- San Silvestre Zamorana 2025: cientos de corredores despiden el año en las calles de Zamora
- El Extra de Navidad de la ONCE deja cuatro millones en Castilla y León
- Iris, la última nacida en 2025 en Zamora, llegó a tiempo para la cena de Nochevieja