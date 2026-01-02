Javier Páez, presidente del Zamora CF: "Tenemos una plantilla que puede hacer maravillas"

Acabamos de despedir 2025, ¿qué balance hace de este pasado año?

Hemos despedido 2025 con un sabor de boca bastante bonito, con un final dulce, pero sí es verdad que fue algo amargo al principio y también en el momento de cesar a Juan Sabas, porque es una persona que está muy unida a mi familia y sobre todo por la amistad que tiene con mi padre. En estos momentos estoy muy contento porque hemos visto que el equipo ha dado un giro brutal. Se ha visto verdaderamente la plantilla que tenemos, que tiene bastante juego, jugo y se pueden hacer grandes cosas con ella.

El final de la temporada pasada también fue amargo al quedarse el equipo a las puertas de la Copa del Rey, fue otro lunar.

Fue un palo. Yo creo que fue culpa nuestra más que nada, de no plantear bien ese partido, no mostrar una seriedad ante lo que nos jugábamos. Se perdió el pase a la Copa pero también el prestigio y el dinero que se esfumó en el presupuesto de este año. Y después, de lo que pasó en la Copa RFEF es mejor ni hablar porque también nos la cargamos nosotros y perdimos nosotros el partido.

Hablaba de Juan Sabas, ¿costó mucho tomar la decisión de su destitución? Era una persona de su máxima confianza.

Al principio era una decisión complicada, pero vimos que teníamos que buscar una solución y tuvimos que cesarlo. No había otra. Ya dije en varios momentos que los primeros cambios que se hacen en un equipo de fútbol no pueden suponer el rescindir a una plantilla entera porque estamos hablando de una decisión de muchos miles de euros, tienes que cesar al entrenador y ya de por sí es un dinero porque se le paga el contrato entero. Es jodido y encima siendo, como te he dicho antes, amigo de mi padre y que nos une una amistad con él, ha sido complicado. Pero bueno, esto es el fútbol, esto es una empresa y son números, y si los números no avanzan pues nada avanza. Hay que hacer porque avancen e intentar ir en la mejor sintonía. Se tomó la decisión que, a día de hoy, creemos que fue bastante acertada.

¿Todo arreglado con Juan?

Sí, todo arreglado. Ellos cobran mes a mes sin ningún tipo de problema y está todo más que rodado.

Óscar Cano, en el banquillo del Ruta de la Plata. / J. L. F.

El "toque" de Óscar Cano

¿Qué toque ve que le ha dado Óscar Cano al equipo?

Yo pienso que Óscar Cano le ha dado al equipo lo que necesitábamos, un líder. Creo que el Zamora necesitaba un líder en el banquillo, un líder que manejase la plantilla, que transmitiera, que diese esa última voz o que se sintiese un poco más arropado el vestuario. Cuando se estaba buscando el entrenador, todos dijimos que lo que necesitábamos al principio era un líder que cogiese a los jugadores y que les transmitiese para que los futbolistas cogiesen confianza. Pienso que en ese aspecto Óscar transmite el mensaje fabulosamente bien.

Empezamos 2026, ¿qué le pide a este año?

Salud, trabajo y muchos éxitos. Y en lo referente al Zamora CF, como mínimo jugar el play-off y, como máximo, ascender.

¿Lo ve plausible?

Jugar play-off sí, y ascender… te puedo decir que también. Tenemos una plantilla que puede hacer maravillas, que puede darnos muchas ilusiones y podemos disfrutar mucho. No te voy a decir que seguro vamos a subir porque a lo mejor con una plantilla peor puedes ascender y el fútbol es muy complicado de gestionar, pero sí pienso que tenemos plantilla, un cuerpo técnico y una dinámica ahora mismo con la que el play-off lo podríamos conseguir perfectamente. Tenemos todas las herramientas para lograrlo. Luego, que llegue o no llegue… pues bueno... depende de más factores, pero, sí insisto en que tenemos las herramientas necesarias para conseguirlo.

Mercado de invierno

Llega el mercado de invierno, ¿dónde ve la necesidad de reforzarse, si es que hay que hacerlo?

Yo diría que el centro de campo que ha mejorado mucho, pero sí es verdad que necesitamos ese jugador del centro de campo que dé un poquito de solidez, que tranquilice el juego. Ese Kike Márquez, pero un poco más joven, que quiera subir y bajar y jugar la pelota. Que se canalice más el juego del equipo por el centro del campo. Y poco más porque es que, sinceramente, podemos decir que tenemos un plantillón. Contamos con muy buenos delanteros, muy buenas defensas, tenemos buenos centrales y un centro de campo fabuloso, pero que podría mejorar todavía más con un futbolista que fuera más jugón en ese puesto y que complementase a los que están. También me gustan los laterales, los extremos…

Y la portería.

El portero es el mejor. Tenemos al mejor portero de la categoría. Lo de Fermín es una cosa fuera de serie. Y después Pereda es un gran profesional, se complementan los dos de maravilla. Tenemos un grupo ahora mismo en el que está todo engranado. Está todo perfecto, todos contentos, incluso los que no juegan.

Está en marcha la campaña de abonos de media temporada, ¿qué le dice a la afición?

Contamos con una afición que es magnífica. Solo tenemos palabras de agradecimiento, incluso para el que no es abonado, pero nos sigue. Les diría que vamos a conseguir los objetivos, tarde o temprano los vamos a conseguir. Así que les pediría que confíen en nosotros, en el proyecto, que confíen en el Zamora de ahora. Que nos acompañen todos los domingos en el Ruta, y que nos animen, porque yo sé que ellos están siempre. Cada vez que vamos a un viaje es flipante la afición que movemos. Y lo único que les pido es que griten igual dentro como lo hacen fuera en los partidos que vamos de visitantes, que es brutal.

Otro deseo será que haya un repunte en el número de carnés.

Ojalá. El año pasado vi el Ruta lleno y este año espero verlo también.

Esto empezó como un negocio, pero ya es rojiblanco de corazón.

Si tenemos un piso allí. ¡Me voy a empadronar y todo! En cada negocio o empresa que montamos o invertimos, nos involucramos mucho. Se puede ver que viajamos a todos los partidos, vamos fuera, dentro… vamos a todo. Nos gusta, y estamos viendo respuesta por parte de la afición, de la prensa, de la ciudad, de las administraciones públicas… y es una alegría. Estamos viendo que nos reciben con los brazos abiertos. Entonces a nosotros nos gusta todavía más, como es normal.