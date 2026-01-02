La Diputación Provincial contesta al Zamora CF: "No vamos a saltarnos la ley"

La Diputación Provincial ha salido al paso del anuncio del Zamora CF de romper relaciones con la Institución tras no haberse culminado el procedimiento de patrocinio acordado hace meses y que desde el organismo público atribuyen a problemas técnicos y no políticos.

Horas después de hacerse pública la postura del club rojiblanco, desde la Diputación se asegura que se “respeta y acata” en todo momento las decisiones adoptadas por los técnicos y juristas de la propia Institución, cuya función, recuerdan en un comunicado, es garantizar el “estricto cumplimiento de la legalidad vigente y de los procedimientos administrativos que rigen la contratación pública”.

En una respuesta a lo denunciado por el club, desde la Diputación se insiste en que han realizado “todos los esfuerzos posibles para articular una vía de colaboración, prueba de ello es que en el Presupuesto General del año 2025 figuraba consignada una partida económica destinada a un contrato de patrocinio para el Zamora CF, siguiendo las indicaciones técnicas correspondientes y dentro del marco legal aplicable”.

Lamentan lo sucedido

Con todo, aseguran, “sentimos lo sucedido, pues la intención del equipo de Gobierno era que se llevase a cabo dicho patrocinio, pero la Institución Provincial no puede ni va a saltarse la ley, ni obviar los procedimientos administrativos establecidos, ni tampoco contradecir los informes emitidos por los servicios técnicos y jurídicos, que son preceptivos y vinculantes en este tipo de expedientes”.

La Diputación de Zamora subraya también que mantiene intacto su compromiso con el deporte en la provincia, compromiso, afirman, que se traduce en una planificación responsable, transparente y ajustada a la legalidad, garantizando la igualdad de oportunidades entre todas las entidades deportivas que existen en la provincia de Zamora.

Además, en declaraciones a LA OPINIÓN DE ZAMORA, el diputado de Deportes, Juan del Canto asegura que no es una decisión política sino de los técnicos al no cumplirse con lo requerido legalmente.