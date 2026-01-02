Cinco jugadores del BM Zamora convocados con Castilla y León: Los "Guerreros de Viriato", listos para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas

El Balonmano Zamora estará presente en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que arranca mañana, 3 de enero, ya que cinco de sus canteranos han sido convocados para formar parte de las distintas selecciones de Castilla y León que tomarán parte en este campeonato.

Cinco zamoranos, convocados para el CESA

Los "Guerreros de Viriato" contarán con representación tanto en el equipo infantil masculino como en el cadete masculino tras conocerse las listas definitivas de los diferentes combinados. Equipos que se han formado tras varias concentraciones en las que más jugadores del Balonmano Zamora formaron parte.

Cabrero, Pérez y Mazón, en el combinado infantil

Dentro de la categoría infantil, los zamoranos que jugarán el torneo nacional son Fermín Cabrero, Héctor Pérez y Yago Mazón. Los tres vestirán la elástica de Castilla y León en un equipo que parte con la intención de mejorar actuación en el pasado CESA, en la que la selección regional se proclamó subcampeona de la Copa España. El objetivo será lograr el ascenso al Campeonato de España.

Infantil masculino A del BM Zamora / Cedida

El camino para la selección infantil

El camino para la selección infantil masculina arrancará con una fase clasificatoria en la que Castilla y León se enfrentará a los combinados de Islas Baleares (3 de enero, 15.45 horas) y Cantabria (4 de enero, 11.15 horas).

Bores y Alonso, con los cadetes

Por su parte, en la categoría cadete masculina, el Balonmano Zamora estará representado por dos jugadores: Rodrigo Bores y Aitor Alonso. Ambos formarán parte de un combinado que la pasada edición consiguió su permanencia en el Campeonato de España finalizando sen séptima posición. Un objetivo que intentará volver a alcanzar dentro de un Grupo B muy complejo, con selecciones de máximo nivel como Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra.

Calendario de la selección cadete de Castilla y León

El calendario para la selección de Castilla y León cadete arranca el sábado con el duelo ante Comunitat Valenciana (17.30 horas), para continuar el domingo con el choque ante la selección de Navarra (17.30 horas), teniendo lugar el plato fuerte en la víspera de Reyes con el encuentro ante Cataluña (17.30 horas).

Reconocimiento y satisfacción para el club

La presencia de estos cinco jugadores pistacho supone un nuevo reconocimiento al trabajo que el Balonmano Zamora viene desarrollando desde hace años en su cantera, apostando por la formación integral de sus jugadores y por un modelo deportivo que sigue dando frutos a nivel autonómico y nacional.

"Desde el Balonmano Zamora se ha trasladado una enorme satisfacción por la convocatoria de estos cinco canteranos, destacando el orgullo que supone ver a jugadores formados en el club representar a Castilla y León en el máximo escaparate del balonmano base nacional", ha señalado el club pistacho, deseando la mejor de las suertes a sus jugadores.