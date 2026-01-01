El River estrena el año con un clinic en la Ciudad Deportiva

A pesar del parón en las competiciones regulares por las vacaciones de Navidad, el River Zamora mantiene su actividad, aunque dirigida a los más pequeños.

Dentro de su objetivo de seguir creando cantera este sábado, el club capitalino realizará un Clinic deportivo gratuito durante toda la mañana en el pabellón azulón de la Ciudad Deportiva. La actividad será dirigida por el entrenador del equipo del primer equipo de Segunda División, Óscar García Poveda, con la colaboración de jugadores de la primera plantilla.

Cartel del Clinic del River Zamora / Cedida

De prebenjamines a cadetes

Así, se espera una buena presencia de pequeños zamoranos, desde prebenjamines a cadetes, que quieran pasar una jornada deportiva intensa. Todo arrancará a las 9:30 horas con los ejercicios técnicos, para después dar paso a una seisón de vídeo y entrenamiento con los conceptos explicados. Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico riverzamorafsala@gmail.com.