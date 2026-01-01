Natación
Hugo Guerra, del Natación Zamora, establece nuevas marcas regionales
El equipo de relevos masculino del Natación Zamora se mantuvo en el "top ten" dentro de la Copa de Clubes de Segunda División
A. O.
El Club Deportivo Natación Zamora completó una destacada actuación en la XXXI Copa de Clubes de Natación de Segunda División (RFEN). El equipo zamorano acudió a la cita con una delegación de 13 nadadores (10 masculinos y 3 femeninas), quienes demostraron un alto nivel competitivo en una de las citas más exigentes del calendario territorial y como broche final al año 2025.
Durante las dos jornadas de competición, el club logró resultados de gran relevancia, destacando la actuación de Hugo Guerra San Martín, quien estableció una nueva mejor marca territorial en la prueba de 50m Espalda con un tiempo de 27.84, y también en la especialidad de 50m Libres, con un tiempo de 24.94. Asimismo, el equipo masculino mostró una gran solidez tanto en las pruebas individuales como en los relevos, manteniéndose constantemente en el "top 10" de la clasificación.
En la categoría femenina, las tres representantes del club (África Refoyo, Mencía Pérez y Candelas Prieto) defendieron con garra los colores del equipo, logrando posiciones meritorias y sumando una experiencia vital para el crecimiento del bloque femenino.
Resultados
RESULTADOS CATEGORÍA MASCULINA
200m Libre: Alejandro López Martín (2:00.59 – 8º) | Jorge Galán Vela (2:01.93 – 9º)
50m Espalda: Hugo Guerra San Martín (27.84 – 5º - Mejor Marca Territorial) | Jorge Galán Vela (29.89 – 8º)
200m Mariposa: Alejandro Aguiar Requejo (2:35.89 – 13º) | Abel San Bernardo Masero (2:39.64 – 15º)
100m Braza: Hugo Fernández Hernández (1:12.34 – 13º) | Pablo López Martín (1:14.64 – 14º)
1500m Libre: Diego Fernández Hernández (16:52.42 – 2º) | Alexandre Gomes Coco (18:10.09 – 6º)
400m Estilos: Alexandre Gomes Coco (5:20.51 – 12º) | Alejandro Aguiar Requejo (5:32.45 – 17º)
50m Mariposa: Mario Mosquera Froufe (26.98 – 8º) | Hugo Guerra San Martín (28.06 – 14º)
200m Braza: Alejandro López Martín (2:31.69 – 5º) | Hugo Fernández Hernández (2:34.92 – 11º)
100m Espalda: Jorge Galán Vela (1:03.03 – 8º) | Diego Fernández Hernández (1:06.58 – 14º)
800m Libre: Alexandre Gomes Coco (9:15.01 – 4º) | Pablo López Martín (9:34.06 – 9º)
100m Estilos: Alejandro López Martín (1:05.88 – 11º) | Hugo Fernández Hernández (1:06.44 – 13º)
200m Espalda: Jorge Galán Vela (2:13.82 – 5º) | Diego Fernández Hernández (2:18.58 – 8º)
100m Libre: Mario Mosquera Froufe (55.83 – 13º) | Abel San Bernardo Masero (58.86 – 18º)
50m Libre: Hugo Guerra San Martín (25.19 – 7º) | Abel San Bernardo Masero (26.27 – 12º)
200m Estilos: Alexandre Gomes Coco (2:29.68 – 15º) | Alejandro Aguiar Requejo (2:33.93 – 18º)
50m Braza: Hugo Fernández Hernández (32.98 – 11º) | Pablo López Martín (34.24 – 16º)
100m Mariposa: Mario Mosquera Froufe (1:01.33 – 10º) | Alejandro Aguiar Requejo (1:07.38 – 17º)
400m Libre: Alejandro López Martín (4:15.55 – 4º) | Diego Fernández Hernández (4:15.74 – 5º)
RELEVOS MASCULINOS:
4×100m Libre: C.D.N. Zamora (3:46.49 – 7º) - Abel San Bernardo, Hugo Guerra, Jorge Galán, Alejandro López.
4×200m Libre: C.D.N. Zamora (8:13.70 – 7º) - Alejandro López, Diego Fernández, Hugo Guerra, Jorge Galán.
4×50m Libre: C.D.N. Zamora (1:42.41 – 7º) - Hugo Guerra, Alejandro López, Jorge Galán, Mario Mosquera.
4×50m Estilos: C.D.N. Zamora (1:53.45 – 7º) - Hugo Guerra, Mario Mosquera, Alejandro López, Jorge Galán.
4×100m Estilos: C.D.N. Zamora (4:10.37 – 7º) - Hugo Guerra, Mario Mosquera, Hugo Fernández, Jorge Galán.
RESULTADOS CATEGORÍA FEMENINA
50m Espalda: África Refoyo Martín (34.33 – 10º)
100m Espalda: África Refoyo Martín (1:14.28 – 10º)
200m Espalda: África Refoyo Martín (2:43.87 – 11º)
800m Libre: África Refoyo Martín (10:33.19 – 9º)
200m Mariposa: Mencía Pérez Lafuente (3:09.12 – 14º)
50m Mariposa: Mencía Pérez Lafuente (38.54 – 22º)
100m Mariposa: Mencía Pérez Lafuente (1:27.07 – 19º)
100m Estilos: Mencía Pérez Lafuente (DSQ)
200m Libre: Candelas Prieto García (2:29.86 – 13º)
400m Libre: Candelas Prieto García (5:25.94 – 14º)
100m Libre: Candelas Prieto García (1:11.31 – 18º)
50m Libre: Candelas Prieto García (32.15 – 19º)
Los Máster, campeones en Ponferrada
Además, el equipo Máster del rubricó una ctuación memorable en el II Trofeo Máster Open de Natación "Ciudad de Ponferrada". El club zamorano no solo dominó el medallero, sino que se proclamó campeón absoluto del trofeo tras sumar un total de 358 puntos, logrando una ventaja abrumadora frente al club anfitrión, el C.N. Bierzo-Ponferrada, que ocupó la segunda plaza con 180 puntos. La victoria refuerza la moral del grupo de cara a la cita invernal más importante del calendario regional: el Campeonato de Castilla y León Máster, que se celebrará precisamente en casa, en Zamora, el próximo 10 de enero.
Resultados
RESULTADOS INDIVIDUALES
Ángel Cuadrado Perez
50m Libre: 27.11 (1º) | 50m Espalda: 35.09 (1º) | 50m Braza: 35.33 (1º) | 50m Mariposa: 33.14 (2º)
Sergio Gutierrez Trujillo
50m Libre: 26.94 (2º) | 50m Espalda: 33.20 (2º) | 50m Braza: 31.90 (1º) | 50m Mariposa: 28.40 (2º)
Paula De La Torre Lopez
50m Libre: 32.92 (1º) | 50m Espalda: 37.44 (1º) | 50m Braza: 43.27 (1º) | 50m Mariposa: 36.25 (1º)
Carmen Elena Diez-Andino Ruiz
50m Libre: 1:07.04 (1º) | 50m Espalda: 1:18.04 (1º) | 50m Braza: 1:41.82 (1º) | 50m Mariposa: 2:04.16 (1º)
Samuel Pérez Hernandez
50m Libre: 29.97 (2º) | 50m Espalda: 38.32 (3º) | 50m Braza: 37.76 (2º) | 50m Mariposa: 34.26 (2º)
Ana Vicente Prada
50m Libre: 31.66 (3º) | 50m Espalda: 37.43 (2º) | 50m Braza: 42.15 (2º) | 50m Mariposa: 35.92 (3º)
Maite Alonso Navarro
5m Libre: 34.25 (2º) | 50m Espalda: 42.82 (2º) | 50m Braza: 46.89 (2º) | 50m Mariposa: 38.98 (2º)
Cristina Lázaro Prieto
50m Libre: 34.82 (3º) | 50m Espalda: 42.72 (3º) | 50m Braza: 46.19 (3º) | 50m Mariposa: 37.85 (3º)
Silvia Vela García
50m Libre: 38.11 (1º) | 50m Espalda: 50.02 (2º) | 50m Braza: 58.08 (4º) | 50m Mariposa: 47.67 (1º)
Pedro Fraile Muñoz
50m Libre: 33.53 (4º) | 50m Espalda: 46.25 (4º) | 50m Braza: 39.28 (3º) | 50m Mariposa: 37.40 (3º)
Susana Hernández Arribas
50m Libre: 45.72 (3º) | 50m Espalda: 53.22 (3º) | 50m Braza: 47.80 (1º) | 50m Mariposa: 56.92 (4º)
Laura Arguello Nuñez
50m Libre: 35.35 (2º) | 50m Espalda: 43.90 (3º) | 50m Braza: 50.81 (4º) | 50m Mariposa: 38.72 (3º)
Lidia Prieto Belver
50m Libre: 39.82 (3º) | 50m Espalda: 48.82 (3º) | 50m Braza: 49.87 (2º) | 50m Mariposa: 48.22 (4º)
RELEVOS: DOMINIO TOTAL
La cohesión del equipo quedó patente en las pruebas de relevos, donde el Club de Natación Zamora se alzó con la victoria en ambas categorías presentadas:
4 x 50m Estilos Mixto (Equipo 1): 1ª Posición (2:18.69)
Integrantes: Ana Vicente Prada, Pedro Fraile Muñoz, Sergio Gutierrez Trujillo y Cristina Lazaro Prieto.
4 x 50m Estilos Mixto (Equipo 2): 1ª Posición (2:22.36)
Integrantes: Paula De La Torre Lopez, Samuel Perez Hernandez, Maite Alonso Navarro y Angel Cuadrado Perez.
