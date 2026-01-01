Hugo Guerra, del Natación Zamora, establece nuevas marcas regionales

El Club Deportivo Natación Zamora completó una destacada actuación en la XXXI Copa de Clubes de Natación de Segunda División (RFEN). El equipo zamorano acudió a la cita con una delegación de 13 nadadores (10 masculinos y 3 femeninas), quienes demostraron un alto nivel competitivo en una de las citas más exigentes del calendario territorial y como broche final al año 2025.

Durante las dos jornadas de competición, el club logró resultados de gran relevancia, destacando la actuación de Hugo Guerra San Martín, quien estableció una nueva mejor marca territorial en la prueba de 50m Espalda con un tiempo de 27.84, y también en la especialidad de 50m Libres, con un tiempo de 24.94. Asimismo, el equipo masculino mostró una gran solidez tanto en las pruebas individuales como en los relevos, manteniéndose constantemente en el "top 10" de la clasificación.

En la categoría femenina, las tres representantes del club (África Refoyo, Mencía Pérez y Candelas Prieto) defendieron con garra los colores del equipo, logrando posiciones meritorias y sumando una experiencia vital para el crecimiento del bloque femenino.

Resultados RESULTADOS CATEGORÍA MASCULINA 200m Libre: Alejandro López Martín (2:00.59 – 8º) | Jorge Galán Vela (2:01.93 – 9º) 50m Espalda: Hugo Guerra San Martín (27.84 – 5º - Mejor Marca Territorial) | Jorge Galán Vela (29.89 – 8º) 200m Mariposa: Alejandro Aguiar Requejo (2:35.89 – 13º) | Abel San Bernardo Masero (2:39.64 – 15º) 100m Braza: Hugo Fernández Hernández (1:12.34 – 13º) | Pablo López Martín (1:14.64 – 14º) 1500m Libre: Diego Fernández Hernández (16:52.42 – 2º) | Alexandre Gomes Coco (18:10.09 – 6º) 400m Estilos: Alexandre Gomes Coco (5:20.51 – 12º) | Alejandro Aguiar Requejo (5:32.45 – 17º) 50m Mariposa: Mario Mosquera Froufe (26.98 – 8º) | Hugo Guerra San Martín (28.06 – 14º) 200m Braza: Alejandro López Martín (2:31.69 – 5º) | Hugo Fernández Hernández (2:34.92 – 11º) 100m Espalda: Jorge Galán Vela (1:03.03 – 8º) | Diego Fernández Hernández (1:06.58 – 14º) 800m Libre: Alexandre Gomes Coco (9:15.01 – 4º) | Pablo López Martín (9:34.06 – 9º) 100m Estilos: Alejandro López Martín (1:05.88 – 11º) | Hugo Fernández Hernández (1:06.44 – 13º) 200m Espalda: Jorge Galán Vela (2:13.82 – 5º) | Diego Fernández Hernández (2:18.58 – 8º) 100m Libre: Mario Mosquera Froufe (55.83 – 13º) | Abel San Bernardo Masero (58.86 – 18º) 50m Libre: Hugo Guerra San Martín (25.19 – 7º) | Abel San Bernardo Masero (26.27 – 12º) 200m Estilos: Alexandre Gomes Coco (2:29.68 – 15º) | Alejandro Aguiar Requejo (2:33.93 – 18º) 50m Braza: Hugo Fernández Hernández (32.98 – 11º) | Pablo López Martín (34.24 – 16º) 100m Mariposa: Mario Mosquera Froufe (1:01.33 – 10º) | Alejandro Aguiar Requejo (1:07.38 – 17º) 400m Libre: Alejandro López Martín (4:15.55 – 4º) | Diego Fernández Hernández (4:15.74 – 5º) RELEVOS MASCULINOS: 4×100m Libre: C.D.N. Zamora (3:46.49 – 7º) - Abel San Bernardo, Hugo Guerra, Jorge Galán, Alejandro López. 4×200m Libre: C.D.N. Zamora (8:13.70 – 7º) - Alejandro López, Diego Fernández, Hugo Guerra, Jorge Galán. 4×50m Libre: C.D.N. Zamora (1:42.41 – 7º) - Hugo Guerra, Alejandro López, Jorge Galán, Mario Mosquera. 4×50m Estilos: C.D.N. Zamora (1:53.45 – 7º) - Hugo Guerra, Mario Mosquera, Alejandro López, Jorge Galán. 4×100m Estilos: C.D.N. Zamora (4:10.37 – 7º) - Hugo Guerra, Mario Mosquera, Hugo Fernández, Jorge Galán. RESULTADOS CATEGORÍA FEMENINA 50m Espalda: África Refoyo Martín (34.33 – 10º) 100m Espalda: África Refoyo Martín (1:14.28 – 10º) 200m Espalda: África Refoyo Martín (2:43.87 – 11º) 800m Libre: África Refoyo Martín (10:33.19 – 9º) 200m Mariposa: Mencía Pérez Lafuente (3:09.12 – 14º) 50m Mariposa: Mencía Pérez Lafuente (38.54 – 22º) 100m Mariposa: Mencía Pérez Lafuente (1:27.07 – 19º) 100m Estilos: Mencía Pérez Lafuente (DSQ) 200m Libre: Candelas Prieto García (2:29.86 – 13º) 400m Libre: Candelas Prieto García (5:25.94 – 14º) 100m Libre: Candelas Prieto García (1:11.31 – 18º) 50m Libre: Candelas Prieto García (32.15 – 19º)

Los Máster, campeones en Ponferrada

Además, el equipo Máster del rubricó una ctuación memorable en el II Trofeo Máster Open de Natación "Ciudad de Ponferrada". El club zamorano no solo dominó el medallero, sino que se proclamó campeón absoluto del trofeo tras sumar un total de 358 puntos, logrando una ventaja abrumadora frente al club anfitrión, el C.N. Bierzo-Ponferrada, que ocupó la segunda plaza con 180 puntos. La victoria refuerza la moral del grupo de cara a la cita invernal más importante del calendario regional: el Campeonato de Castilla y León Máster, que se celebrará precisamente en casa, en Zamora, el próximo 10 de enero.