Zamora y Toro celebran hoy sus san silvestres

En torno a un millar de corredores tomarán la salida esta tarde en la San Silvestre Zamorana que alcanza su 46ª edición de la mano del decano de los clubes de la provincia, Atletismo Zamora. Es una de las carreras con mayor pedigrí de todas las que se celebran a lo largo de año en la provincia y forma el histórico tríptico de Atletismo Zamora junto a la Media Maratón Ciudad de Zamora y al Cross de Ajo, pruebas pioneras en el movimiento atlético popular desde la década de los 80 cuando Atletismo Zamora, de la mano de Teodoro de las Heras, comenzó a hacer popular el deporte de la carrera que hoy en día siguen tantos ciudadanos.

La San Silvestre comenzó disputándose en el barrio de San Lorenzo en tiempos en los que hubo vencedores ilustres como una adolescente Maite Zúñiga que con el tiempo llegaría a ser la primera finalistas olímpica española en atletismo. A comienzos de los años 90 el marco elegido fue la avenida de las Tres Cruces, desde donde la carrera dio el salto al Centro Comercial Valderaduey.

Y el último traslado fue a la Plaza Mayor donde tiene la salida y la llegada actualmente la prueba que es ya una de las san silvestres más antiguas de España. La organización ha buscado un recorrido asequible para cualquier persona que quiera participar, independientemente de que tenga una preparación específica. Discurre por la plaza de Sagasta, San Torcuato, Alfonso IX, avenida de Portugal, y San Pablo para volver a pasar por la Plaza Mayor. El último tramo de la carrera discurre por calle La Reina, Santa María la Nueva, Damas, San Martín, Notarios, plaza de la Catedral, Fray Diego de Deza, San Ildefonso, Rúa de los Francos, Viriato y Ramos Carrión. Hay también un circuito para los más pequeños que coincide básicamente con la segunda parte de la carrera de los mayores.

Los más pequeños correrán en la Plaza Mayor a las 17.00 horas y los mayores tomarán la salida media hora más tarde.

El control técnico correrá a cargo del Comité de Jueces de Zamora, y el cronometraje se realizará por medio de traspondedores (chips).

Pero la jornada deportiva de fin de año también se vivirá en Toro, donde la San Silvestre alcanza su décima edición con un recorrido también urbano al que se darán dos vueltas de 2350 metros. Como en años anteriores, la salida estará en el Arco de Corredera para continuar por la N-122 para continuar por Antona García, calle Barrios, plaza los Bollos, Plaza Mayor y Corredera. La salida será a las 18.00 horas

Podrán realizarse inscripciones fuera de plazo hoy mismo, día de la carrera, desde las 16:00h y hasta media hora antes de la salida al precio de 6 euros.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados masculino y femenino, y para los mejores disfraces.n