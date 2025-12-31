San Silvestre Zamorana 2025: cientos de corredores despiden el año en las calles de Zamora

La San Silvestre Zamorana volvió a convertirse este 31 de diciembre en una de las citas populares clásicas de la provincia. La ciudad vivió una tarde marcada por el frío, el ambiente festivo y la participación masiva para despedir 2025 a la carrera en la prueba que puso punto final al calendario deportivo en la capital del Duero.

Últimos kilómetros del año: Zamora se pone las zapatillas para despedir 2025. / Víctor Garrido

Recorrido y ambiente de la San Silvestre Zamorana

Desde primera hora de la tarde, la Plaza Mayor de Zamora reunió a corredores, familias y curiosos dispuestos a despedir el año a golpe de zancada. El intenso frío y la niebla no impidieron que cientos de participantes llenaran el centro histórico, muchos de ellos disfrazados, como ya es tradición. Llegaron poco a poco para ir acrecentando de forma paulatina el “calor” en el epicentro del evento.

Carreras infantiles: el inicio de la fiesta

La jornada comenzó a las 17.00 horas con las pruebas infantiles, que un año más reunieron a decenas de pequeños corredores. Los chupetines abrieron la tarde desde el Teatro Ramos Carrión, acompañados por padres y familiares, dando color a los primeros minutos de la San Silvestre Zamorana. Un retrato del deporte familiar y del legado de una tradición que se renueva cada 31 de diciembre.

Calentamiento y preparativos antes de la carrera general

Mientras los más pequeños cruzaban la meta y recibían su medalla y un obsequio, el ambiente se intensificaba en la Plaza Mayor y las calles aledañas. Grupos de amigos, clubes deportivos y corredores ocasionales ultimaban su calentamiento envueltos en un jolgorio adornado por disfraces. La San Silvestre Zamorana 2025 volvía así a demostrar su carácter popular y festivo.

Salida de la San Silvestre Zamorana

Poco antes de las 17.30 horas, los participantes de la prueba general se situaron bajo el arco de salida. Entre ellos, los principales favoritos —incluido el vigente campeón, Diego Bravo— ocupaban las primeras posiciones, buscando una salida rápida para marcar diferencias desde los primeros metros.

Los favoritos toman el mando desde el inicio

Los atletas más fuertes tomaron la cabeza de carrera desde el inicio, imponiendo un ritmo alto en las calles del centro urbano. Detrás de ellos arrancaba también el desfile cromático del que tanto disfruta el público cada año. En esta ocasión con Leia, Yoda y Superman entre los invitados.

Desarrollo de la San Silvestre

La carrera se desenvolvió rápido, con su salida antes de que el reloj del Ayuntamiento marcará la hora -por estar retrasado– y Diego Bravo tomando la delantera en un suspiro. Detrás la fila de candidatos se estrechaba y amenazaba con regresar a la plaza antes de que el Grinch o los valientes soldados iniciaran su carrera.

Con el alcalde Francisco Guarido y el concejal de deportes como testigos, los favoritos alcanzaron la mitad del recorrido con Diego Bravo a la cabeza de la prueba con varios segundos de ventaja sobre un animado grupo de perseguidores entre los que asomaban Campo, Lorenzo o Tomé, entre otros.

El campeón revalida su título

La meta, esperando campeón, se llenó de fotógrafos aguardando al primer atleta. Un corredor que no podía ser otro que Diego Bravo, sumando un nuevo entorchado a su palmarés, dictando una vez más sentencia en su prueba favorita y adelantándose por más de medio minuto a David Campo y Daniel Tomé, que completaron el podio.

Podio de la San Silvestre Zamorana 2025 con Diego Bravo como ganador. / C. J. T.

Dura lucha por la victoria en féminas

Por detrás, no hubo que esperar mucho para conocer el nombre de la ganadora en categoría femenina. Eso sí, hubo que aguardar casi hasta la misma línea de meta, pues Nerea Miguel y María Campo entraron casi de la mano sobre la misma con ocho segundos de diferencia entre ambas. Al final, Miguel se impuso a su rival, con la que se fundió en un abrazo terminada la competencia.

Clasificación de la San Silvestre Zamorana 2025

Ganador masculino: Diego Bravo (10:02)

Subcampeón masculino: David Campo (10:40).

Tercer clasificado masculino: Daniel Tomé (10:41).

Ganadora femenina: Nerea Miguel (12:10).

Subcampeona femenina: María Campo (12:18)

Tercera clasificada femenina: Andrea Jaén (12:26).

Para consultar el resto de posiciones, pincha en este enlace de la Federación de Castilla y León de Atletismo.

Una despedida festiva antes de las campanadas

Con la llegada de los últimos corredores, de Papa Noel a los Reyes Magos, la Plaza Mayor volvió a convertirse en un punto de encuentro lleno de aplausos, música y disfraces. La entrega de premios pondrá el broche final a una tarde que, un año más, combina deporte, tradición y celebración en el corazón de Zamora.