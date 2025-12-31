En Brasil
Roberto Carlos, ingresado e intervenido de urgencia por un problema de corazón
El brasileño se sometió a una resonancia y se le encontraron problemas cardíacos
Toni Munar
Roberto Carlos, el exfutbolista del Real Madrid, está actualmente ingresado en un hospital de Brasil debido a un problema en su corazón. El brasileño acudió al hospital a someterse a unas pruebas en su pierna y tras una resonancia por todo su cuerpo se detectó el problema cardíaco.
Según informan desde Madrid, el exfutbolista ha sido intervenido de urgencia en su país natal porque tras la resonancia se detectó que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba. Se le ha puesto un catéter y la intervención duró unas tres horas, aunque se esperaba que solo fuesen 40 minutos.
Por suerte, el diario AS ha confirmado que el brasileño se encuentra bien y está fuera de todo peligro.
- Un pueblo de Zamora reconvertirá la casa parroquial en un albergue de peregrinos
- Cierra uno de los últimos alojamientos de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila: 'Costará llenar este vacío
- Seis millones de euros para la Senda del Lobo en el oeste de Zamora
- ¿Sabes la profundidad que tiene el Lago de Sanabria? Los récords de este tesoro en Zamora
- La Diputación destina casi 280.000 euros a 'modernizar' la residencia 'Virgen del Canto' de Toro entre 2025 y 2026
- Anécdotas a la zamorana
- Atleta y juez: el zamorano Diego Bravo ya viste la toga pero no deja la pista
- La Diputación de Zamora se reorganiza: puestos nuevos y otros que desaparecen