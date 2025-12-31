Jordan Walker decide dejar el Alicante

El que fuera jugador del CB Zamora en la pasada jornada Jordan Walker ha decidido poner fin a su etapa en el Alicante de Primera FEB para afrontar un nuevo proyecto profesional, tras abonar su nuevo club la cláusula de salida, informó ayer el equipo levantino.

Durante su tiempo en Alicante, Jordan "ha demostrado un gran compromiso, profesionalismo y un talento excepcional en la cancha, dejando una huella imborrable en el equipo y en nuestra afición", asegura el Lucentum en una nota de prensa.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su dedicación, esfuerzo y por las grandes emociones que nos ha brindado en cada partido. Su entrega y carácter ejemplar siempre formarán parte de la historia de HLA Alicante. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera y esperamos que continúe disfrutando del baloncesto al máximo", añadió el club alicantino.

Jordan Walker deja el Alicante situado en una magnífica tercera posición, codeándose con los grandes clubes que encabezan la clasificación de Primera FEB. Por el momento, se desconoce cuál será el próximo club del escolta norteamericano.

Y el HLA Alicante tan solo tardó unas horas en anunciar la incorporación del escolta dominicano Eddy Polanco que aportará "experiencia, talento y polivalencia a nuestra plantilla, reforzando nuestro perímetro".

Polanco cuenta con un recorrido destacado en la Primera FEB, en la que ha competido con equipos como Lleida, Real Betis y Almansa, donde fue fichado por Rubén Perelló y estuvo a sus órdenes promediando su mejor temporada en Primera FEB. En esta categoría ha promediado más de 14 puntos por partido, con porcentajes de tiro superiores al 47% y una aportación de más de tres rebotes por partido, demostrando consistencia y eficacia en ambas partes de la cancha. Su experiencia internacional y su capacidad de generar juego y anotar lo convierten en un refuerzo de garantías para HLA Alicante. "Estamos seguros de que su profesionalidad y carácter competitivo serán un gran valor para el equipo y nuestra afición", señaló el Club. n