El benaventano David Novoa regresa a la Selección Española de Fútbol Sala

El seleccionador de fútbol sala, Jesús Velasco, hizo oficial este martes la prelista de 30 jugadores para el Europeo, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 21 de enero al 7 de febrero, en la que figura el benaventano David Novoa que juega en O Parrulo en la Primera Divisón Nacional.

La lista definitiva, de 16 jugadores, se anunciará el 8 de enero, una vez que se dispute la jornada de Liga en Primera División, y de ella saldrán los 14 que disputarán el torneo y que se podrá modificar hasta 24 horas antes del debut ante Eslovenia el día 23, a las 20:30 horas en Liubliana, ciudad en la que tendrá también como rivales a Bielorrusia y Bélgica.

La concentración para preparar el Europeo arrancará el día 12 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el equipo se desplazará a Eslovenia el día 20.

En la relación ofrecida por el Velasco no se encuentran el lesionado Renato Lopes, que está en fase de recuperación después del percance sufrido en su primer partido oficial con el Jimbee Cartagena; Eloy Rojas, del Jaén Paraíso Interior, internacional en otras ocasiones; o Juan Emilio, del Quesos El Hidalgo Manzanares, mientras que sí figuran jugadores que han debutado con el seleccionador, como el propio David Novoa, Dani Zurdo, Gon Castejón, Diego Sancho o Pablo Muñoz.

La relación de jugadores en la prelista es la siguiente:

-Porteros: José Miguel Oliver Solano, Chemi, (Cartagena), Jesús Herrero Parrón (Movistar Inter), Dídac Plana Oltra (Barça), Asier Llamas Echeverría (Osasuna) y Antonio Navarro López ( Manzanares).

-Cierres: Antonio Manuel Sánchez Tienda, Boyis, ( Valdepeñas), Antonio Pérez Ortega (Barça), José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter) y Francisco Tomaz Braga Nunes Cavalcante (Cartagena).

-Ala-cierres: Miguel Ángel Cano Mellado (Cartagena), Ricardo Mayor Gonzálvez, David Álvarez Muntéis y Adrián Rivera González (ElPozo Murcia) y Raúl Gómez del Olmo (Movistar Inter).

-Alas: Francisco José Cortés Hernández y Gonzalo Castejón Fluixa, Gon Castejón, (Cartagena), Cecilio Morales Barbado, Javier Mínguez Rubio y Francisco Paniagua Soler, Pani, (Movistar Inter), David Novoa del Hoyo (O Parrulo), Pablo Muñoz Moya (Peñíscola), Daniel López López, Dani Zurdo, (Jaén) y Mario Rivillos Plaza (Palma Futsal).

-Ala-pívots: Adolfo Fernández Díaz (Barça), Daniel Gabriel García (Manzanares), Esteban Cejudo Guerrero (Jaén) y Sergio González Pérez (Barça).

-Pívots: Jesús García del Pino (MFK Tyumen de Rusia), Pablo Ramírez González (Cartagena) y Diego Sancho Bonet (Peñíscola).

Jesús Velasco, se muestra confiado y ambicioso y ayer lanzó un mensaje de optimismo: "vamos a dar el máximo para pelear por el Europeo de 2026". "El fin de año es el momento para agradecer, celebrar y mirar al futuro. Este 2025 nos ha permitido seguir creciendo como selección y, sobre todo, lograr la clasificación para la Eurocopa. Vamos a por 2026 con mucha ilusión, nos espera un torneo muy exigente y vamos a dar el máximo para pelear por el título", señaló el técnico.

El Campeonato Europeo de 2026 será el primer gran torneo oficial para Velasco al frente de la selección, cargo que asumió en noviembre de 2024. n