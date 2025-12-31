BM Zamora volverá a solicitar la fase de ascenso a Plata

Iñaki Gómez, presidente del BM Zamora, anunció ayer que el Club solicitará de nuevo organizar en Zamora la fase de ascenso a Plata si el equipo logra finalmente la clasificación como nadie duda. El presidente del BM Zamora recordó que uno de los valores del Club es “la transparencia y la sostenibilidad y a la Federación Española le tenemos que pedir lo mismo. Entiendo que ellos se muevan por aspectos económicos pero los clubes que perseveramos y que tratamos de hacer proyectos atractivos, nos gustaría que nos explicasen cuáles serán los criterios, cosa que no ocurrió en la pasada campaña. Intentaremos plantear una oferta económica más atractiva a la Federación pero nos gustaría que se ponga en valor el balonmano”.

Fernando Ruiz e Iñaki Gómez. | LOZ

Recordó la fase de Córdoba donde “la organización no estuvo a la altura en muchos aspectos. No quiero generar polémica pero creo que es un acto muy bonito y nosotros vamos a plantear un proyecto lo más atractivo posible. Aprenderemos de nuestros errores pero le pediríamos a la Federación que todos sepamos con las carta que jugamos”.

Iñaki Gómez, aseguró este martes en el acto en el que realizó el balance de 2025 para el club, que “hay una palabra que nos viene acompañando desde hace muchos años que es la perseverancia” y recordó el “disgusto” del verano pasado en la fase de ascenso de Córdoba, “en la que nos quedamos a un pasito, pudimos tocar con la punta de los dedos el ascenso que todos deseábamos. Pero si por algo se caracteriza este club es por perserverar y ahí estamos perseverando”, señaló.

Iñaki Gómez felicitó al primer equipo porque “ha hecho una primera vuelta de notable alto o sobresaliente y es justo decirlo. Les invito a que sigan trabajando por ese camino”, y recordó que a principio de temporada les pidió a los jugadores que “en los momentos difíciles, cuando la niebla se instale en Zamora y no tenga todo tanta luz,se acuerden del sentimiento de cuando sonó la bocina contra Sant Cugat en Córdoba y ese sentimiento de dolor y rabia, les empuje y en ese aspecto, el equipo está respondiendo bien”.

El presidente del club pistacho recordó que en este 2025 se jugó el play off con el equipo infantil masculino, quedando entre los cuatro mejores de Castilla y León, y “eso se está viendo ahora en que volvemos al campeonato de España de selecciones autonómicas con cinco jugadores: en el Infantil van a ir Fermín, Héctor y Yago, y en cadetes, Aitor y Rodrigo. Es una alegría inmensa que Zamora esté tan bien representada en el Campeonato de España y eso es significativo de que estamos haciendo las cosas bien”. Y recordó también a la cadete Alba que figura como reserva en el equipo de Castilla y León “y esperamos que finalmente pueda ir convocada”.

Iñaki Gómez recordó además la celebración de los 25 años de historia del Club: “Hacemos cosas muy mal pero también hacemos otras muy bien y hay que poner en valor lo que se hace bien y tratar de mejorar lo que hacemos mal”. Recordó las fotos de todas las categorías en la Plaza Mayor o la del Día de la Escuela en el Ángel Nieto con la entrega de las insignias de oro. “Pero la mejor fiesta del 25 aniversario sería organizar una fase de ascenso en Zamora y que el desenlace fuera ascender”.

Por su parte, Félix Mojón, entrenador del primer equipo se sumó al balance positivo de 2025 por “haber participado del crecimiento del Club porque el primer equipo no deja de ser un referente para la base aunque lo importante es que esa base siga creciendo en cantidad y calidad. Y estamos cumpliendo con creces y somos ya un ejemplo”. Respecto al primer equipo, Mojón remarcó que “esto no deja de ser un juego y tenemos que divertirnos y divertir a la gente, que los jugadores disfruten de la aventura y desde el cuerpo técnico, poner todas las herramientas para que no quede al azar nada y tengamos más papeletas para conseguir el objetivo de la fase y después del ascenso ansiado. Sería un broche estupendo a una gran temporada”.

En representación de la plantilla del primer equipo, Fernando Ruiz, uno de los ilustres veteranos de la plantilla, dijo que 2025 fue “un poco agridulce por la fase en la que estuvimos a punto de ascender, pero en la presente temporada hemos tenido un inicio bastante bueno, pero no tenemos que ser, ni conformistas ni quedarnos con lo que tenemos hoy. El objetivo que tenemos es la fase de ascenso y 2026 va a ser un reto muy bonito de llegar a la fase de ascenso en las mejores condiciones posibles y que no ocurra como el año pasado que nos quedemos a un punto del objetivo. Hay mucha ilusión por delante y le pediría a los Reyes Magos perseverancia y trabajo, el grupo está concienciado de ello, está trabajando muy bien para devolver a Zamora a Plata en nuestro 25 aniversario. Y si puede ser en Zamora, pues mucho más bonito”, añadió el jugador zamorano. n