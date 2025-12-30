El Zamora CF vuelve a entrenar tras el descanso navideño: fichajes de iniverno más allá de Marcelo, objetivos para 2026 y posibles salidas

El centrocampista andaluz Alejandro Marcelo será el primer fichaje invernal del Zamora CF según anunció este lunes el director deportivo del Club, David Vizcaíno quien también confirmó que se trabaja actualmente en la contratación de un defensa central.

Marcelo jugó la pasada campaña con el Antequera, donde coincidió con Luismi Luengo, pero entrenaba ya con la plantilla del Zamora CF a las órdenes de Óscar Cano quien finalmente ha dado el visto bueno para que cubra el puesto de mediocentro creativo que busca el técnico.

Este fichaje hará que el Zamora CF se desprenda de un jugador y todos los rumores parecen apuntar a que sea Clavería el que abandone el equipo ya que no ha contado prácticamente para el actual entrenador. Tampoco se descarta que el elegido sea el argentino Rufo.

Nuevas incorporaciones

Una vez cerrada esta operación, el Zamora se centrará en la incorporación de un defensa central ya que Cano tan sólo utiliza a tres de los que dispone y Miki Codina suele actuar como lateral.

David Vizcaíno informó ayer de las intenciones del Zamora en cuanto a nuevas incorporaciones aunque también puntualizó que "antes de entrar también hay que esperar la salida. Hay jugadores que han jugado menos minutos con los que ya hemos tenido conversaciones y queremos llegar a un acuerdo que sea beneficioso para las dos partes".

| LOZ

No parece sencillo el apartado de las salidas porque hoy en día, el Zamora es un club muy cotizado aunque Vizcaíno recalcó que "tampoco nosotros queremos que ningún jugador corte su progresión, su carrera deportiva, porque nosotros necesitamos esas fichas y estamos en eso".

El Zamora CF reinició ayer los entrenamientos tras el descanso navideño y Óscar Cano dispone de todos sus jugadores, lo que hará que las negociaciones no sean precipitadas.

Alejandro Marcelo

Marcelo llegó al Zamora hace un mes recomendado por Óscar Cano porque el técnico quiere un jugador de un perfil diferente en el centro del campo, de fútbolista de manejo del balón, con un claro componente técnico. Todo parece apuntar a que el jugador que podría dejar su ficha en el club rojiblanco es Pablo Clavería pero no parece dispuesto a cambiar de aires el madrileño que asegura estar muy a gusto en Zamora.

Marcelo ha llegado a Zamora después de jugar el play off de ascenso a Segunda con el Antequera donde era el capitán y donde cumplió cuatro años con muy buenos resultados.

El play off, a un paso

En lo deportivo, el Zamora CF se siente satisfecho con la marcha deportiva del equipo, a un solo punto del play off y a cuatro del tercer clasificado, "pero no hemos hecho nada todavía", puntualiza Vizcaíno y tenemos que seguir sumando. A lo que me agarro muchas veces cuando hablo con el entrenador es que el futbolista siga creyendo en lo que está haciendo y en Guadalajara se notó eso en la segunda parte. Perderemos partidos pero si creen en lo que hacen, nos meteremos en esa dinámica de conseguir el objetivo que todos sabemos cuál es".

El director deportivo del Zamora CF añadió que "estamos en el momento de alargar todo esto aunque tenemos que ser conscientes de que vamos a perder algún partido en el que no podremos jugar como queremos, pero tenemos que saber que ésta es la línea a seguir y los jugadores deben de seguir creyendo en lo que hacen".

En cuanto al puesto de delantero, David Vizcaíno resta importancia a la posible presión que puedan sentir: "Me gustaría que fueran menos responsables, ellos se han cargado con una responsabilidad que a veces los lleva a la ansiedad. Está bien ser responsable pero también deben pensar que lo suyo no son solamente los goles, que pueden también hacer otro trabajo para el equipo.