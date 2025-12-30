Atleta y juez: el zamorano Diego Bravo ya viste la toga pero no deja la pista

Su llegada al atletismo se produjo de forma tardía porque en un principio su vocación era el fútbol, pero de la mano de Teo de las Heras, primero, y luego en Valladolid con Uriel Reguero, se convirtió en un gran atleta, en el mejor que ha visto la provincia de Zamora en la última década. Diego Bravo supo compatibilizar sus estudios de Derecho con los entrenamientos y en los últimos años la preparación de las oposiciones a la Judicatura aún en detrimento de frenar su progresión deportiva que era muy importante.

Finalmente Bravo ha conseguido aprobar la durísima oposición que le ha convertido en juez y que pronto le permitirán ejercer como tal, tras un año de preparación en la academia en la que se forman los jóvenes jueces. Una vez liberado de este enorme lastre que acabaría con la carrera de cualquier otro deportista, el atleta zamorano no está dispuesto a dejar su gran vocación atlética y seguirá adelante durante el tiempo que le permita su profesión.

Este miércoles buscará una nueva victoria en la San Silvestre Zamorana, la que es, sin duda, su carrera preferida.

“La verdad es que al principio era un poco más complicado pero luego ya me adapté y me daba la sensación de que tenía todo el día cubierto, porque me levantaba un día normal a las 8.00, me ponía a estudiar hasta las 14.00 horas y salía a rodar un poco, unos 40 minutos. Luego comía y volvía a estudiar hasta las 19.00 horas y entonces era cuando hacía el entrenamiento bueno con el grupo”. El corredor que anunció hace unos días que volverá a federarse con el Club Atletismo Zamora este año que comienza, reconocía sin embargo que, “el mes antes de los exámenes orales ahí me costaba bastante más y el entrenar pasó casi a un segundo plano y ya era estudiar todo el día aunque saliera un rato a rodar para despejarme. Por un lado, me vino hasta bien porque eran dos cosas distintas y cuando salía a correr, me olvidaba de la oposición y cambiaba de actividad”, explicó a este periódico el corredor.

Diego Bravo, en el acto de presentación de la San Silvestre Zamora que correrá mañana. / MLS

Ahora tendrá mucha más libertad para volver a entrenar a tope aunque desconoce el tiempo de que dispondrá en este año que tendrá que pasar en Cataluña en la academia en la que se forman los jueces. Luego ya obtendrá un destino para realizar sus primeras prácticas en un juzgado antes de tener un destino definitivo como juez.

Su intención es continuar a las órdenes de Uriel Reguero, uno de los mejores entrenadores españoles de la actualidad, con quien ya se formó como corredor junto a otros grandes atletas españoles.