Saulo Hernández: "Perdimos una buena ocasión de ganar aquí"

El entrenador del CB Zamora Caja Rural, Saulo Hernández, felicitó a Estudiantes por su victoria "y por el ambiente que se genera en este pabellón y lo bonito que es jugar aquí para cualquier equipo" y realizó una valoración del partido "un poco agriculce".

Hernández Bris explicó en la sala de prensa del Movistar Arena que "probablemente mucha gente piense que hemos competido bien. Pero esto no consiste en competir bien, nos dan los mismos puntos por competir bien que por no competir bien. Evidentemente está genial competir bien, pero la sensación que he tenido es que, durante muchas fases del partido, mis jugadores no creían que realmente podían ganar y cometíamos ciertos errores que nos privaban de esa posibilidad , errores que dependían de nosotros, no de lo que hiciese Estudiantes".

En todo caso, Saulo Hernández aclaró que "hubo un momento en el tercer cuarto en el que Estudiantes ha metido canastas de muchísimo talento individual que creo que no estaban mal defendidas pero a lo largo del partido, fallamos en rebotes defensivos, salidas de tiradores que defendimos muy mal sobre todo al inicio del partido, que le permitió a Sasu Salin encadenar tres triples consecutivos; 0 faltas de comunicación en determinadas defensas".

A juicio del entrenador zamorano, "hoy era una buena oportunidad para conseguir una victoria aquí y, por determinadas cosas, no la hemos logrado". Por otra parte valoró también el trabajo de Estudiantes: "En algún momento, la calidad individual de Estudiantes tenía que salir porque, si focalizas en un jugador, te aparece otro. A lo largo de cuarenta minutos, es muy raro que ellos no saquen momentos en los que encuentran a sus individualidades. Pero lo que me da la sensación es que, durante muchos minutos, ellos no han necesitado hacer grandes canastas, no han necesitado acciones individuales de mucho valor, sino que eran más errores nuestros. Este tipo de partidos nos tienen que servir para entender la dureza con la que hay que jugar también en el apartado ofensivo, en cada salida de bloqueo, en cada "pick and roll", en cada situación, ellos ponen un nivel de contactos, de dureza permitida, contra la que nosotros tenemos que acostumbrarnos a jugar. Me hubiera gustado ver lo que vi en muchos momentos de la segunda parte desde el principio del partido y a lo mejor, el resultado en el descanso, hubiera sido distinto y nosotros hubiéramos tenido algunas opciones más".

Toni Ten, entrenador estudiantil, reconoció que su equipo jugó unos primeros minutos "de un nivel altísimo con muy buen baloncesto y un alto nivel defensivo para que Rogers no metiera sus tiros. Pero en el segundo cuarto vino un bajón importante y el partido se ensució un poco, bajamos el ritmo, ellos empezaron a jugar uno contra uno agresivo con sus exteriores, y no estuvimos todo lo bien que deberíamos estar. Hemos concedido algunas bandejas de más, alguna falta de más por no estar lo duros que deberíamos estar, pero a partir de ahí, el partido ha sido otro. Hemos sabido sobreponernos y hemos controlado el partido con dos bases aunque ya no estuvimos tan brillantes como al principio del partido para sacar la victoria con solvencia". n