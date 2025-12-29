Nueve partidos abren hoy el Torneo de Reyes de Tenis

Las pistas de la Ciudad Deportiva Municipal acogerán a partir de este lunes la 52ª edición del Torneo de Reyes de Tenis que se disputará en todas las categorías, organizado por el Club de Tenis Zamora. La dirección de la competición corresponderá a Miguel Rodríguez, mientras Ángel Alfonso será el juez árbitro de prestigioso torneo, una de las competición de mayor antigüedad de todas las que se disputan en la provincia de Zamora a lo largo del año.

Claudia Alonso parte como pimera cabeza de serie en el cuadro femenino absoluto, donde se medirá con Eva Alonso, Henar Cañizares, Sheila Rodríguez y Ruth de Vega. Jesús Pardo es el favorito en el cuadro absoluto masculino aunque también figuran como cabezas de serie Raúl Vega, y Mario García. En Alevines, Gonzalo Garnacho tendrá como principales rivales a Javier Antón y Martín Sierra; Enrique Dueñas, Guillermo García y Luis Carrero buscarán el título en veteranos; y en Infantiles, Javier Viñas será el cabeza de serie junto a Jorge Antón; y seis jugadores cadetes se enfrentarán a Guillermo Manzano que parte como favorito.

La competición se iniciará hoy con el partido alevín entre David Rodríguez y Miguel Perandones; habrá tres partidos en el cuadro absoluto: Unai Llerena-Fernando Turiel, Alberto González-Alberto Toledo y Alberto Rubio-Ignacio Paunero; en el cuadro femenino jugarán a las 17.30 horas Ruth de Vega y Sheila Rodríguez; en Infantil se enfrentan esta tarde también Bruno Marqués y Jorge Sierra; y en cadetes: Leandro Romero-Sergio Martínez y Adrián Rodríguez-Guillermo Domínguez.

Por otra parte, el australiano Nick Kyrgios se apuntó ayyer la exhibición catalogada como ‘batalla de los sexos’ ante la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, con un doble 6-3, en una hora y diecisiete minutos. El duelo no pasó de ser un mero partido festivo, amistoso, plagado de buen humor, de buenos momentos y de algunas acciones brillantes, tanto del jugador oceánico, que lleva tiempo sin competir, como de la bielorrusa, la dominadora del tenis femenino. n