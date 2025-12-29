ATLETISMO
Nerea Miguel y David Campo ganan la carrea de El Caracol
Benavente Atletismo organizó la 27 edición de la tradicional carrera navideña que volvió a congregar una buena participación de atletas
M. L. S.
Nerea Miguel y David Campo (Atletismo Zamora) fueron los vencedores de la XXVII Carrera del Caracol Navideño y IX Memorial ‘Alberto Lorenzana’ que se disputó ayer en Benavente organizada por el Club Atletismo Benavente.
La prueba contó con la colaboración de la Policía Local y a Protección Civil, y presidió la entrega de trofeos la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y la concejal de Deportes, Elena Justo Cadenas, que también participó en la prueba.
Nerea Miguel consiguió la victoria por delante de Maria Campo y Miriam Álvarez, en la clasificación femenina, mientras en la masculina David Campo tuvo como principal rival a Alejandro Fernández y a Sergio Fernández Lastras.
Por otra parte, la internacional olímpica Marta García (OAC Europe) y Fernando Carro (Nike), que recientemente ha dado el salto al maratón, se impusieron este domingo en la 28ª San Silvestre de León que contó entre las tres carreras -oficial, popular y para los más pequeños- con más de 8.000 corredores. n
