Nerea Miguel y David Campo ganan la carrea de El Caracol

Nerea Miguel y David Campo (Atletismo Zamora) fueron los vencedores de la XXVII Carrera del Caracol Navideño y IX Memorial ‘Alberto Lorenzana’ que se disputó ayer en Benavente organizada por el Club Atletismo Benavente.

Nerea Miguel y David Campo ganan El Caracol

La prueba contó con la colaboración de la Policía Local y a Protección Civil, y presidió la entrega de trofeos la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y la concejal de Deportes, Elena Justo Cadenas, que también participó en la prueba.

Nerea Miguel consiguió la victoria por delante de Maria Campo y Miriam Álvarez, en la clasificación femenina, mientras en la masculina David Campo tuvo como principal rival a Alejandro Fernández y a Sergio Fernández Lastras.

Por otra parte, la internacional olímpica Marta García (OAC Europe) y Fernando Carro (Nike), que recientemente ha dado el salto al maratón, se impusieron este domingo en la 28ª San Silvestre de León que contó entre las tres carreras -oficial, popular y para los más pequeños- con más de 8.000 corredores. n