GOLF
José Manuel Rojano se adjudica el Trofeo Mapfre en El Maderal
Gabriel Fernández fue el mejor en la clasificación Handicap
M. L. S.
Zamora
José Manuel Rojano se adjudicó la victoria absoluta en el XI Torneo de Golf Navidad-Mapfre, que se disputó en el campo de golf de El Maderal con 30 participantes que desafiaron a las bajas temperaturas reinantes en la localidad zamorana.
En la modalidad de scratch se alzó con el triunfo José Manuel Rojano Martínez del club El Maderal, con 55 golpes, uno por encima del par del campo, seguido de Manuel González Aquiso Madrigal también con 55 golpes. Y en la modalidad de hándicap, el primero fue Gabriel Fernández Castro, seguido de Iván Huertas Pascual.
Tras la comida de hermandad en el bar-club Hoyo 19, se repartieron los premios y se sortearon regalos entre los jugadores. n
