Caja Rural CB Zamora no le puso las cosas fáciles a Movistar Estudiantes en un partido en el que 8.356 aficionados reunidos en el Movistar Arena supieron reconocer el gran trabajo realizado por el equipo zamorano ante uno de los favoritos al ascenso. Los de Saulo Hernández pelearon con uñas y dientes ante uno de los gallitos de la categoría, pero los 14 puntos de desventaja con que finalizaron el primer cuarto pesaron como una losa y los zamoranos, pese a derrochar esfuerzo e ilusión ya no fueron capaces de ponerse por delante de su rival en todo el partido.

Un gran esfuerzo sin premio ante un rival de gran nivel / CBZ

El equipo zamorano, cuando ya parecía recuperar a pleno rendimiento a su base Ty Roberts, no pudo utilizarlo ayer porque el norteamericano arrastró durante los últimos años un proceso febril que le impidió jugar, como tampoco saltó a la cancha, aunque figuró en el acta, el esloveno Bine Prepelic, por decisión técnica.

El CBZ llegó a los últimos minutos con desventajas inferiores a los diez puntos pero no fueron capaces de contrarrestar la calidad individual del Estudiantes que terminó por imponerse.

Sabían los de Saulo Hernández que intentar ganar a Movistar Estudiantes en su pista iba a resultar una tarea titánica, pero no estaban dispuestos a regalarle nada al rival. Los zamoranos, sin embargo, se vieron muy pronto superados por el conjunto madrileño y tras la canasta inicial de Paukstè, encajaban un parcial de 9-0 que lanzaba al rival en apenas dos minutos. Lo intentaban los visitantes cerrando bien la zona, pero tres triples consecutivos de Salin habían destrozado el planteamiento de Saulo Hernández y a los suyos les tocaba remar a contracorriente desde muy pronto.

Conseguían los zamoranos frenar al finlandés, pero el equipo seguía completamente atascado en ataque y mientras el argentino Vaulet cogía las riendas en las filas locales y elevaba la renta de Movistar hasta los 10 puntos (13-3). Aún así, no se rendía el Caja Rural CB Zamora, que seguía haciendo ajustes en su defensa y conseguía firmar un parcial de 0-5 que le metía de lleno en el partido (13-8).

Sin embargo, los nervios seguían jugándole malas pasadas a los de Saulo Hernández, que no conseguían frenar las pérdidas de balón ni los fallos en el lanzamiento, dando así alas a un rival que volvía a encontrar en el tiro exterior su tabla de salvación para abrir la brecha (17-8, minuto 6).

No quedó ahí la cosa. Dos nuevos lanzamientos fallados por los zamoranos facilitaron las contras de un Movistar que no perdona y puso el 24-10 cuando restaba aún un minuto y medio para el final del cuarto. 14 puntos de diferencia que no consiguieron enjugar los zamoranos antes del minuto 10 (27-13).

La dinámica del partido cambió en el inicio del segundo cuarto. Los visitantes se encomendaron a Peris para tratar de acortar diferencias, mientras apretaban los dientes en defensa, secando por completo a un Movistar Estudiantes que era ahora el que no conseguía finalizar con éxito sus ataques.

Y mientras, pasito a pasito, el CB Zamora iba recortando distancias hasta completar un parcial de 0-8 en apenas dos minutos y medio que les colocaba a ´solo´ seis puntos del rival y obligaba al técnico local a pedir tiempo muerto (27-21).

Vaulet aparecía de nuevo para romper la defensa zamorana y acabar con la sequía de los madrileños y, con cinco puntos consecutivos suyos, Movistar recuperaba espacio, forzando ahora a Saulo Hernández a parar el crono cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto (32-24). Parecía que los visitantes acusaban el desgaste, aunque a base de garra y un buen trabajo defensivo conseguían mantenerse en el partido y colocarse a 4 puntos del rival a 1:27 para el final del cuarto (39-35). Aunque Vaulet hacía de nuevo de las suyas para poner el 43-37 al minuto 20.

Tras el descanso, continuó el CB Zamora Caja Rural apretando en la zona, pero los locales seguían encontrando demasiado fácil el tiro de tres y desde ahí iban ampliando su renta hasta colocarse de nuevo a 10 puntos (51-41). Una vez más, sin embargo, los de Saulo Hernández rectificaban y conseguían frenar el juego exterior de su rival. El partido entraba entonces en una fase de toma y daca, con Peris y Lo manteniendo el ataque de los visitantes que, pese a todos sus esfuerzos, no conseguían rebajar diferencias (57-47, minuto 25).

Diez puntos que se mantuvieron prácticamente intactos hasta el final del tercer cuarto, al que se llegaba con 69-58 en el marcador.

El toma y daca continuaba en el inicio del último cuarto y el reloj jugaba a favor de los estudiantiles, que conseguían mantener su ventaja siempre en torno a los 10 puntos (79-70, minuto 35). Pero Caja Rural CB Zamora no perdía la fe. Apretó los dientes el equipo de Saulo Hernández y consiguió provocar dos fallos en el equipo local que le permitieron colocar el 79-72 en el luminoso a falta de 3´31 para el final.

Pero apareció entonces McGrew para devolver la confianza a los locales y finiquitar el partido. n