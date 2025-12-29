Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ULTRAFONDO

Gaspar Cadenas, segundo en las 12 Horas Solidarias de Cáceres

Gaspar Cadenas, segundo en las 12 Horas Solidarias de Cáceres | EPE

El atleta zamorano Gaspar Cadenas consiguió la segunda posición en la prueba solidaria de 12 horas en pista que se celebró en Cáceres para recaudar fondos para Héctor un niño con una enfermedad rara, con más de 6000 euros recaudados. El atleta zamorano ocupó el 2º puesto recorriendo más de 200 de vueltas a la pista, lo que supuso unos 90 kilómetros.

