Araujo vuelve tras darse un tiempo para cuidar de su salud mental y el Barça sonríe

Entre tanto estruendo, un hombre muy feliz volvió a pisar el césped. Ronald Araujo ha vuelto a la disciplina del Barça y lo hizo en el entrenamiento de puertas abiertas tradicional de Navidad. La afición le esperaba y le aclamó, dándole el apoyo que él necesitaba. Araujo vuelve para sonreír; para reencontrarse con el fútbol y disfrutarlo tras un parón necesario para cuidar de su salud mental. Y lo hizo en un momento muy especial: con la afición lo más cerca posible.

Araujo pidió un tiempo al club después de la derrota sufrida frente al Chelsea en Stamford Bridge el pasado 25 de noviembre, noche en que fue expulsado tras una dura entrada y fue blanco de numerosas críticas. Durante estas semanas, Araujo aprovechó para volar a Israel en un viaje de claro componente espiritual.

Momento durante el entrenamiento de puertas abiertas del Barça / Zowy Voeten

El día en que Araujo volvió a sentirse futbolista fue idóneo. Los entrenamientos abiertos al público en fechas navideñas son siempre una jornada marcada en el calendario para los más pequeños. De hecho, es el único día del año donde pueden ocupar el palco y se lo tomaron al pie de la letra. Centenares de niños conquistaron los asientos del Estadi Johan Cruyff mientras esperaban a sus ídolos. Con el himno del Barça como banda sonora, los futbolistas saltaron al césped como si de un partido se tratara. Ahí, los decibelios del estadio se multiplicaron.

Regreso aclamado

Los gritos y nombres crearon una atmósfera caótica. Pero, entre tanta locura, había un hombre en paz. Araujo salió con el grupo grande de futbolistas y, siempre rodeado por sus compañeros, disfrutó de esa primera toma de contacto. Mientras posaban para la foto reglamentaria, Hansi Flick no le quitaba el ojo de encima. Y, un poco antes de mandarlos a trotar por el campo, el técnico alemán se acercó a darle un abrazo y unas palmadas de apoyo. Cuando salieron a recorrer el campo, a paso ligero pero sin emocionarse, el uruguayo ocupó la cabeza del grupo, saludando a los aficionados que le aclamaban.

Momento durante el entrenamiento de puertas abiertas del Barça / Zowy Voeten

Una sonrisa tímida en un gesto de concentración. Así vivió Araujo su primer entrenamiento con el resto del grupo tras el parón que le ha tenido fuera de los terrenos de juego las últimas semanas. El día 1 de diciembre le pidió al club un tiempo. Necesitaba parar, cuidar de su salud mental para poder hacer frente a lo que conlleva ser futbolista del Barça. La presión, el juicio, el peso de esa responsabilidad. Desde la entidad azulgrana lo entendieron y le apoyaron desde el primer instante, dándole el espacio que necesitase. Tras unas semanas fuera, el charrúa volvió este 29 de diciembre más ligero. Como si el peso que arrastraba se hubiera ido o al menos reducido lo suficiente como para poder gestionarla en el día a día.

Risas y bromas

El entrenamiento dejó momentos de distensión, aprovechados tanto por los futbolistas como por los aficionados, que se desgañitaron por recibir ni que fuera un saludo de sus jugadores. Luego llegaron los característicos rondos, que dejaron algún que otro detallito de Lamine Yamal, sin duda uno de los más aclamados de la jornada. En el mismo rondo de Araujo, Pedri y Rashford, arrancó aplausos y risas del público. O la divertida "discusión" de Raphinha intentando convencer a Koundé y Fermín de que el balón no le había tocado para escaquarse de meterse dentro del rondo.

Hansi Flick, que se fue recorriendo los diferentes grupos con una distancia prudencial, los observaba. Como ese profesor que regresa a clase después de Navidad y sabe que, pese a que el curso va a ser exigente y sus alumnos le van a hacer sudar, se vienen momentos divertidos.

Y llegó el partidillo, que ocupó la mitad del entrenamiento. El momento favorito de futbolistas y aficionados. Y justo fue el momento en el que tanto Joan Garcia como Dani Olmo dejaron de entrenar con el resto del grupo. El guardameta se ejercitó al margen, solo en la portería, mientras Szczesny y Ter Stegen eran los porteros elegidos para el duelo. Dani Olmo, por su parte, practicó con un miembro del cuerpo técnico durante ese rato, como parte de su recuperación de su luxación en el hombro de hace unas semanas. El de Terrassa todavía es duda para el derbi de este próximo fin de semana en el RCDE Stadium.

Momento durante el entrenamiento de puertas abiertas del Barça / Zowy Voeten

Con una ovación cuando un miembro del staff señaló el final del partido, todos volvieron a la línea de banda donde les observaba Gavi. El centrocampista encara la recta final de su recuperación después de someterse a una artroscopia el 23 de noviembre para solucionar la lesión en el menisco interno de su rodilla derecha. Desde lejos se miró la charla de Hansi Flick con sus compañeros, a la que espera unirse en las próximas semanas.

La jornada finalizó con el no menos importante lanzamiento de regalos al público. Ahí sí, la locura fue total. Los aficionados habían respondido con una buena entrada (5.530 personas) y todos querían ser los agraciados con un detalle. Los futbolistas azulgranas se pasearon por el campo, dando las gracias y tirando juguetes, camisetas, obsequios y firmando autógrafos durante un buen rato. Una tarde de fútbol, Barça y muy buenas noticias.