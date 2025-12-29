Alejandro Marcelo, primer fichaje invernal del Zamora

El centrocampista andaluz Alejandro Marcelo será el primer fichaje invernal del Zamora CF según anunció este lunes el director deportivo del Club, David Vizcaíno quien también confirmó que se trabaja actualmente en la contratación de un defensa central.

Marcelo jugó la pasada campaña con el Antequera, donde coincidió con Luismi Luengo, pero entrenaba ya con la plantilla del Zamora CF a las órdenes de Óscar Cano quien finalmente ha dado el visto bueno para que cubra el puesto de mediocentro creativo que busca el técnico.

Este fichaje hará que el Zamora CF se desprenda de un jugador y todos los rumores parecen a puntar a que sea Clavería el que abandone el equipo ya que no ha contado prácticamente para el actual entrenador. Tampoco se descarta que el elegido sea el argentino Rufo.

Una vez cerrada esta operación, el Zamora se centrará en la incorporación de un defensa central ya que Cano tan sólo utiliza a tres de los que dispone y Miki Codina suele actuar como lateral.