Estudiantes sufrió para derrotar a un gran CB Zamora Caja Rural

El CB Zamora Caja Rural dio la cara en el Movistar Arena de Madrid y le puso las cosas muy difíciles a un Estudiantes que no vio clara su victoria hasta el final de un encuentro en el que los zamoranos siempre fueron a remolque pero su enorme esfuerzo fue recompensado entrando en los últimos tres minutos con opciones de victoria a solo seis puntos de desventaja. Pero la gran calidad del equipo madrileño terminó por anular también el gran trabajo del CBZ en la recta final para finalizar con 86-77 en el marcador final.

Bien comenzaba el partido para los zamoranos que se adelantaban en el marcador con una canasta de Jonas Paukste, pero la alegría duró muy poco porque en menos de dos minutos, el finlandés Sasu Salin se despachaba con tres triples consecutivos que hicieron adquirir a los madrileños la primera ventaja significativa con 9-2.

El CBZ controló por fín al finlandés pero fue Juan Pablo Vaulet el que tomó la iniciativa en ataque para anotar las dos siguientes canasta 13-3. Mal se presentaba la situación pero el CBZ supo reaccionar y un triple de Peris ponía el 13-8 que equilibraba de nuevo la contienda.

Ambos entrenadores comenzaron a realizar rotaciones en torno al minuto 5 y el partido se enfrió bastante, lo que sin duda, beneficiaba a los de Saulo Hernández. Pero la artillería exterior estudiantil siguió funcionando, ahora con Tanner Mc Grew que acertaba con un triple para distanciar de nuevo a los del Ramiro de Maetzu (17-8) que apretaban en defensa y mantenían a los zamoranos en los 8 puntos.

Rompió la sequía zamorana Jacob Round con el 17-0, pero Estudiantes no tardaba nada en responder (19-10) y encadenaba una nueva serie que disparó a los madrileños hasta un alarmante 24-10 que obligó a Saulo Hernández a solicitar tiempo muerto que permitió a los zamoranos salvar los muebles hasta cerrar el cuarto con 27-13.

El segundo cuarto comenzó con el CBZ buscando a Peris que respondió anotando el 27-15 y Omar Lo volvía a situar a diez puntos a los zamoranos (27-17) aprovechando dos fallos en el lanzamiento de Estudiantes. Toni Ten movió el banquillo poniendo en la cancha a dos artilleros como son Vaulet y Salin, pero el CBZ siguió recortando con dos tiros libres de Álvaro Martínez y Josep Peris, aprovechando una técnica de Nwogbo (27-19).

El desconcierto en las filas estudiantiles era significativo y su rival lo aprovechaba con otros dos tiros libres que acertó Álvaro Martínez para reducir la desventaja a solo seis puntos. Toni Ten buscó la reacción dando entrada a Granger y Estudiantes anotaba su primera canasta del segundo cuarto cuando ya habían transcurrido tres minutos de juego.

Seguía desconcertando al Movistar Arena el equipo estudiantil que no lograba superar su crisis de juego y Thrastarson sacaba partido para poner el 29-24 que parecía un milagro mirando a lo que había ocurrido en el primer cuarto. Pero Granger decidió dar por concluido el bache de juego con un triple que provocó un nuevo tiempo muerto de Saulo Hernández para cambiar su juego exterior con Round y Naspler, dispuestos a frenar al base norteamericano del Estudiantes.

Álvaro Martínez intenta capturar un rebote ante Vaulet / CBZ

Thrastarson aprovechó sus dos tiros libres para volver a meter el miedo en el cuerpo a los madrileños que seguían sin ver aro con facilidad. Pero los zamoranos comenzaron a acusar el esfuerzo de una dura primera parte, lo que aprovechó Vaulet para sumar cinco puntos seguidos que volvieron a poner a Estudiantes con una cómoda ventaja de 37-26. Afortunadamente el CBZ seguía sobreviviendo a base de tiros libres e impidiendo que su rival se escapase definitivamente en el marcador antes del descanso y Round fue el encargado de volver a recordar distancias con el 37-29.

El CBZ se acostumbró a desventajas de “solo” seis puntos y Omar Lo firmaba un 39-35 que provocó el tiempo muerto de Toni Ten a 1´24 para el descanso. El esfuerzo de los de Saulo Hernández había sido enorme porque el equipo zamorano no pudo contar con Roberts, con fiebre, y tampoco había utilizado hasta entonces al recién llegado Peperlic. Y los zamoranos lograban el objetivo de llegar vivos al descanso con un esperanzador 43-37.

Volvieron a acercarse a cuatro puntos los zamoranos tras la reanudación del encuentro, pero Granger fue el encargado de distanciar de nuevo a Estudiantes con 51-41. Ahora era Omar Lo el que se encargaba de contrarrestar el acierto madrileño pero el CBZ sufría mucho para conseguir que su rival no se distanciase definitivamente y la desventaja se estabilizó en diez puntos en el ecuador del tercer cuarto.

Pero un triple de Filipovic en el minuto 28 obligó a Saulo Hernández a pedir un tiempo muerto ante un preocupante 66-53. Álvaro Martínez volvió a meter al CBZ en la lucha por el partido con un triple providencial pero le respondió Omar Silverio con otra canasta de 3, y Pauske aparecía para cerrar el cuarto con los zamoranos "solo" once puntos abajo.

El objetivo de llegar al tramo final con vida se había cumplido pero era muy difícil recortarle distancias a Estudiantes como había quedado patente hasta entonces pese al enorme esfuerzo zamorano. Y la calidad estudiantil siguió manifestándose con otro triple de Silverio al que respondió Rogers (72-62) en una muestra más de la enorme resilencia zamorana, aunque García Calvo también acertaba de tres imponiendo el juego exterior madrileño de nuevo.

Saulo Hernández dio oxígeno a sus jugadores con un tiempo muerto en los momentos de mayor tensión del encuentro. Faltaban poco más de cinco minutos para el final y la desventaja zamorana volvía a los 10 puntos tras una jugada de 2+1 de Peris. Pero la ansiada crisis de Estudiantes no llegaba y el muro de los diez puntos cada vez era más sólido. Un triple de Thrastarson sirvió para poco aunque el partido entró en los cinco últimos minutos con 79-70.

El milagro todavía era posible porque Peris anotaba de nuevo (79-72), parecía temblarle el pulso a los lanzadores estudiantiles y Thrastarson acertaba otro triple (81-75) para entrar en los dos últimos minutos en los que Mc Grew acertó dos tiros libres con réplica de Rogers y Estudiante pedía tiempo muerto con 83-77 a falta de 1´13. Mc Grew volvió a anotar para desesperación de los zamoranos que pidieron tiempo muerto con solo 41 segundos por delante en los que Peris y Álvaro Martínez fallaban sendos triples y una personal de Rogerts permitió a Vaulet establecer el definitivo 86-77.