BADMINTON
Zamora, epicentro del badminton nacional
Adrián Corrales impartió un clínic enel que participaron 28 jugadores de categorías inferiores llegados de diversos puntos de España
Zamora volvió a ser este año el epicentro del bádminton nacional con la quinta edición del clinic de Navidad que imparte Adrián Corrales.
El CD Bádminton Zamora cerró la temporada 2025 con la organización de este clinic en lo que ha sido su quinta edición. De la mano del formado y experimentado entrenador nacional, Adrián Corrales, 28 jugadores/as de diferentes clubes de Castilla y León, Aragón, Madrid y Castilla la Mancha, han podido disfrutar de una doble jornada de mañana y de tarde en las instalaciones del Pabellón Manuel Camba, gracias a la posibilidad del uso de las mismas por parte del Ayuntamiento de Zamora.
El técnico madrileño, que cuenta con un amplio currículum, destinó el clinic hacia el trabajo del ataque desde una perspectiva táctica, principalmente enfocada a la modalidad de individual, aunque también introdujo modificaciones orientadas a las modalidades de dobles.
Con esta actividad, junto a la participación de Demetrio Pinto en la concentración nacional sub15, llevada a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, el bádminton zamorano cierra por vacaciones, disfrutando de un merecido descanso que permita volver en enero con las baterías cargadas para lo que viene, que es mucho y genera mucha ilusión a técnicos, jugadores y familias que forman este club de bádminton.
- Segundo procedimiento de caducidad de una concesión hidroeléctrica en Zamora, ahora el Salto de Castro
- La casa de más de 500 metros cuadrados, tres pisos y dos patios a la venta en Zamora capital
- Zamora-Portugal: 25 años de autovía de 'débil demanda
- Fallece Carlos Fresno Gago, gran dinamizador de la cultura y el folclore de Tábara
- Una zamorana en Bruselas: de estudiar Derecho a defender el comercio internacional en la UE
- Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día
- División y tensión en Villamanín (León) por el reparto del Gordo
- Busca a Guarido: el rostro del alcalde camuflado en la felicitación navideña del Ayuntamiento de Zamora