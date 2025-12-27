Zamora, epicentro del badminton nacional

Zamora volvió a ser este año el epicentro del bádminton nacional con la quinta edición del clinic de Navidad que imparte Adrián Corrales.

El CD Bádminton Zamora cerró la temporada 2025 con la organización de este clinic en lo que ha sido su quinta edición. De la mano del formado y experimentado entrenador nacional, Adrián Corrales, 28 jugadores/as de diferentes clubes de Castilla y León, Aragón, Madrid y Castilla la Mancha, han podido disfrutar de una doble jornada de mañana y de tarde en las instalaciones del Pabellón Manuel Camba, gracias a la posibilidad del uso de las mismas por parte del Ayuntamiento de Zamora.

El técnico madrileño, que cuenta con un amplio currículum, destinó el clinic hacia el trabajo del ataque desde una perspectiva táctica, principalmente enfocada a la modalidad de individual, aunque también introdujo modificaciones orientadas a las modalidades de dobles.

Con esta actividad, junto a la participación de Demetrio Pinto en la concentración nacional sub15, llevada a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, el bádminton zamorano cierra por vacaciones, disfrutando de un merecido descanso que permita volver en enero con las baterías cargadas para lo que viene, que es mucho y genera mucha ilusión a técnicos, jugadores y familias que forman este club de bádminton.