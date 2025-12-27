Morería ya figura en primer lugar en las apuestas

El salón de actos de plenos del Viso del Alcor a partir de las 13:30 fue el escenario perfecto para la celebración del sorteo de los octavos de final del Nacionald e Galgos en Campo, Copa S.M. El Rey que sirbió repartir la suerte de los 16 galgos que entrarán en el bombo del sorteo de las distintas comunidades autónomas entre los que figuran tres representantes zamoranos.

Uva del Verdejo. / FEG

Son 15 hembras y un macho que lucharán por obtener la manteleta de España a la que opta como vigente campeona la extremeña Morería de la Suerte que, además, también dejará muy alto el pabellón zamorano ya que, como es sabido, es hija de la zamorana Pantoja del Maestro, propiedad del villalpandino Livi Iglesias, y de Gitanillo de Espabilada, de la brillante saga que ha criado Ángel Pérez. Morería intentará emular a la mítica Tara que hizo doblete hace ya dos décadas. Y ya figura como favorita indiscutible a la victoria final en la Cuesta de los Picos de Nava del Rey. Morería acumula 19 liebres, con un tiempo total de 17´05, doce de ellas nulas y siete válidas con un tiempo medio de 54 segundos. Según el sorteo, Morería, que ha protagonizado una brillante fase previa, se medirá en octavos de final a la manchega Capuchina de Tron.

Morería de la Suerte. / FEG

Participando con el club Ibérico de Salamanca, los hermanos Ricardo y Daniel García, de Fuentesaúco, han alcanzado una nueva final del Campeonato de España, esta vez con Uva de Verdejo, hija de su semental Pasodoble, que ganó el Grupo III de la fase previa de Castilla y León. Esta galga se proclamó en el pasado verano subcampeona de España de regates. Su rival será la andaluza Maravilla de Marrufo. Uva ha corrido en las fases previas solo 8 liebres, la que menos de las 16 finalistas, dos de ellas nulas y siete válidas, para un tiempo total de 12´50 y una media de 1´36.

En la octava collera correrá la otra representante zamorana, también hija de Pasodoble, Malina de Pérez Valentín, propiedad de Daniel Lozano de Villamor de los Escuderos, y que logró la clasificación por el club segoviano de Virgen del Agua ganando el Grupo IV. Su rival será la andaluza Esperanza de Chisquela. Malina solo ha disputado 9 carreras, dos de ellas nulas, para un tiempo total de 10´50 que le convierte en la galga que menos tiempo ha estado compitiendo y un tiempo medio de 1´12.

Y si Uva y Malina son perras zamoranas pero compiten por clubes de otras provincias, a Húngara de Francacelu le pasa lo contrario ya que correrá con el estandarte del club zamorano de Arcenillas, aunque sus propietarios son salmantinos, como ocurría con Lagartija de La Maluca, que se proclamó campeona de España con el club Nápoli. Es una galga barcina oscura propiedad de José Manuel García Chamorro que se proclamó campeona del grupo 1 de Castilla y León. Ha corrido 11 liebres, cuatro de ellas nulas y un tiempo total de 18´31 con 1´40 de tiempo medio.

Se enfrentará a la manchega Rabia de El Curré.

Se da la circunstancia de que Uva, Malina, Morería no han cedido todavía ni un solo punto, mientras Húngara ha cedido uno en las fases previas.

El resto de emparejamientos de octavos de final se completa con las colleras: Gala de Gabarrón (AND)-Judia de Facundo (CLM); Trufa de Medinaceli (MAD)-Zaina de Nebrixa (AND); Estrella de Sánchez Hidalgo (EXT)-Gt de El Carracillo (CYL); y el único macho, Cito de Medinaceli (MAD) se medirá con Luna de Las Yeguas (CLM).

Como no sorprenderá a nadie, Morería es la favorita, una galga que esta temporada ha sido la que más liebres ha corrido, diecinueve, mientras Judia de Facundo figura en segunda posición con 16, según los datos aportados por el expresidente de la Federación de Castilla y León Oscar Hernández. Morería es también la que más carreras nulas ha protagonizado, nueve en total.

Por otra parte, esta mañana en El Pego se disputarán los cuartos de final de la Copa Zamora. La organización ha convocado a los clubes participantes a las 9.30 horas en la localidad de El Pego.

Los galgos pasarán el reconocimiento veterinario en el salón multiusos ubicado en la calle Soria y posteriormente los participantes se desplazarán al corredero de la localidad zamorana.

El sorteo de los cuartos de final, como ya informó LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA quedó repartido de la siguiente forma:

-Collera 1: Tobar-Diamante

- Collera 2: Santa Cristina de la Polvorosa-El Tomillar

-Collera 3: Galgueros de Tierra de Campos-Valmoro

-Collera 4: El Bahillo-Moreruela. n