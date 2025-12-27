Guille Perero, ex del Zamora, recala en al Guadalajara

El Zamora CF comunicó ayer el fallecimiento de Generosa Prado Guerrero, madre del consejero del club rojiblanco Pedro Incierte Prado. "Desde el club queremos trasladar todo nuestro cariño y apoyo a Pedro y a su familia en estos momentos tan difíciles", señaló el ZCF en una nota de prensa.

Por otra parte, el futbolista vallisoletano Guille Perero (31/10/ 1997, Valladolid, exjugador del Zamora CF, se convirtió ayer en nuevo jugador del C.D. Guadalajara para lo que resta de temporada 2025/26. Perero juega como extremo derecho y llega a tierras alcarreñas tras cumplimentar su etapa formativa en el CD Numancia.

Además, Guille pasó por conjuntos como Zamora CF, donde fue pieza clave en el ascenso a Segunda RFEF, Mérida AD, Villanovense, UD Sanse y C.D. Lugo, este último ya en Primera Federación con bastante protagonismo. La pasada temporada, el jugador tuvo una lesión en el pie izquierdo en el transcurso de un partido con el C.D. Lugo, equipo con el que también se ha estado recuperando en los últimos meses. n