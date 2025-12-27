Bine Prepelic, la última pieza del puzzle del CB Zamora

El CB Zamora ha presentado este viernes a la pieza que le faltaba al equipo de Primera FEB, el ala pívot esloveno Bine Prepelic, un importante refuerzo para el juego interior zamorano. El ala-pívot esloveno (2,00 m) aportará físico, versatilidad y experiencia internacional en ligas como la BNXT y la Liga ABA. Su incorporación será inmediata y estará disponible para el encuentro ante Movistar Estudiantes de este domingo (12:30, Madrid)

Bine Prepelic, nuevo jugador del CBZ. | LOZ

Prepelic aterriza en Zamora tras una trayectoria sólida en el baloncesto europeo, con experiencia en diferentes competiciones europeas en Eslovenia, la ABA Liga y la BNXT League belga. Su perfil destaca por su capacidad para jugar cerca del aro, su actividad en el rebote y su versatilidad para aportar en ambos lados de la pista.

Formado en el baloncesto esloveno, Prepelic ha pasado por diferentes escalones competitivos hasta asentarse en ligas de alto nivel:

-Kansai Helios Suns Domžale (2019–2022) – Primera eslovena y ABA Liga 2: 69 partidos, 23 min, 7,7 puntos, 5,8 rebotes, 1,2 asistencias.

-Spirou Basket Charleroi (2022–2024) – BNXT League (Bélgica): 54 partidos, 25 min, 8,1 puntos, 6,6 rebotes, 1,5 asistencias.

-Cedevita Olimpija Ljubljana (2024/25) – ABA Liga: 12 partidos.

-KK Ilirija (2025/26) – Primera eslovena y ABA Liga: 20 partidos, 20 min, 5,1 puntos, 5,0 rebotes, 1,1 asistencias.

A nivel internacional, Prepelic, que ya entrenó este viernes con su nuevo equipo, ha sido un habitual en categorías de formación de la selección eslovena, incluyendo un bronce en el Europeo U18, y ha tenido presencia con la selección absoluta en ventanas clasificatorias y en el Mundial 2023.

El jugador esloveno dio la cara ayer ante los medios de comunicación a pocas horas de llegar a Zamora y el que será su entrenador, Saulo Hernández, explicó que ocupará el puesto de ala pívot, "un perfil que necesitábamos para completar la plantilla de la manera adecuada. Es un jugador con experiencia europea tanto con la selección de Eslovenia como en varios equipos de competiciones europeas".

El CB Zamora llevaba siguiendo a este jugador desde hace unos meses aunque en el pasado verano no fue posible incorporarlo: "Ahora que hubo la opción, no lo hemos pensado mucho porque creemos que cumple con las características que queríamos tener para este jugador". Bine Prepelic explicó que estaba jugando en Eslovenia pero sufrió una "energía negativa" en los últimos meses que no le gustaba y quería cambiar de equipo hasta que el CB Zamora contactó con él y negociaron la incorporación. "Soy un jugador muy físico que pongo mucha energía en la cancha, intento realizar una defensa agresiva y me gusta ayudar a mis compañeros. Espero conseguir muchas victorias y confío en ayudar a conseguirlas".

En este fichaje del CBZ hubo un factor fundamental y fueron los informes que Ziga Samar le aportó a su compatriota y "buen amigo" sobre la realidad del equipo zamorano él me habló sobre este Club y solo me aportó cosas positivas: "Ziga Samar estuvo aquí hace unos años y para tomar la decisión de venir, hablé con él, y lo que me contó hizo más fácil tomar la decisión de venir". Bine Prepelic conocía la Primera FEB porque le gusta ver baloncesto en todos los paises de Europa y además tiene compañeros y amigos jugando aquí, "pero hasta que no esté jugando y compitiendo, no puedo decir mucho más de esta Liga".

El nuevo jugador del CB Zamora reconoce que Eslovenia es una importante cuna de grandes jugadores porque "en mi país se confía mucho en que el desarrollo del equipo hace desarrollarse a los jugadores. No es solo el dearrollo individual del jugador sino que también aprendemos a jugar en equipo a desarrollarnos dentro de una estructura de equipo y eso hace que muchos jugadores aprendar a jugar ya desde las categorías inferiores para que luego puedan salir a otros paises".

Bine Prepelic espera poder jugar este domingo contra Estudiantes: "Estoy preparado porque he estado entrenando y jugando en otro equipo durante la primera mitad de la temporada, aunque intentaré conocer a la plantilla en los pocos entrenamientos que me quedan antes del partido del domingo pero estoy para lo que el entrenador decida".

El partido de mañana supone una nueva oportunidad para que los zamoranos disfruten en un marco incomparable como es el Movistar Arena de la calle Goya de Madrid en un encuentro en el que tienen muy poco que perder y mucho que ganar frente a uno de los cuatro grandes de la Liga.

Saulo Hernánez comentó en tono cómico que la "semana ha ido bien a nivel familiar pero mal a nivel deportivo, porque todavía no hemos entrenado. Este viernes realizaremos el primer entrenamiento y espero que los jugadores estén sanos y contentos de haber estado unos días con la familia, algo importante en estas fechas y vamos a ver si en estos dos días que tenemos antes del partido contra Estudiantes somos capaces de tener las cosas claras sobre lo que queremos o lo que podemos intentar hacer contra este gran rival", apuntó el entrenador zamorano. n