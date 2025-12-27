Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos árboles en Valorio (Zamora)Nuevo festival en ZamoraPensiones en ZamoraComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Cantera

Los benjamines del Zamora CF, campeones de invierno

Los benjamines, campeones de invierno | ZCF

Los benjamines, campeones de invierno | ZCF

El equipo A de categoría Benjamín del Zamora CF se ha proclamado campeón de invierno de la liga provincial y con este motivo se celebró una merienda navideña a la que asistieron jugadores y técnicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents