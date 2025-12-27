Cantera
Los benjamines del Zamora CF, campeones de invierno
El equipo A de categoría Benjamín del Zamora CF se ha proclamado campeón de invierno de la liga provincial y con este motivo se celebró una merienda navideña a la que asistieron jugadores y técnicos.
- Segundo procedimiento de caducidad de una concesión hidroeléctrica en Zamora, ahora el Salto de Castro
- La casa de más de 500 metros cuadrados, tres pisos y dos patios a la venta en Zamora capital
- Zamora-Portugal: 25 años de autovía de 'débil demanda
- Fallece Carlos Fresno Gago, gran dinamizador de la cultura y el folclore de Tábara
- Una zamorana en Bruselas: de estudiar Derecho a defender el comercio internacional en la UE
- Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día
- División y tensión en Villamanín (León) por el reparto del Gordo
- Busca a Guarido: el rostro del alcalde camuflado en la felicitación navideña del Ayuntamiento de Zamora