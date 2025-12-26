Prepelic, la pieza que faltaba en el puzzle del CB Zamora

El CB Zamora ha presentado este viernes a la pieza que le faltaba al equipo de Primera FEB, el ala pívot esloveno Bine Prepelic, un importante refuerzo para el juego interior zamorano. El ala-pívot esloveno (2,00 m) aportará físico, versatilidad y experiencia internacional en ligas como la BNXT y la Liga ABA. Su incorporación será inmediata y estará disponible para el encuentro ante Movistar Estudiantes de este domingo (12:30, Madrid)

Prepelic aterriza en Zamora tras una trayectoria sólida en el baloncesto europeo, con experiencia en diferentes competiciones europeas en Eslovenia, la ABA Liga y la BNXT League belga. Su perfil destaca por su capacidad para jugar cerca del aro, su actividad en el rebote y su versatilidad para aportar en ambos lados de la pista.

Experiencia internacional y recorrido en clubes

Formado en el baloncesto esloveno, Prepelic ha pasado por diferentes escalones competitivos hasta asentarse en ligas de alto nivel:

Kansai Helios Suns Domžale (2019–2022) – Primera eslovena y ABA Liga 2 : 69 partidos , 23 min , 7,7 puntos , 5,8 rebotes , 1,2 asistencias .

– Primera eslovena y : , , , , . Spirou Basket Charleroi (2022–2024) – BNXT League (Bélgica) : 54 partidos , 25 min , 8,1 puntos , 6,6 rebotes , 1,5 asistencias .

– : , , , , . Cedevita Olimpija Ljubljana (2024/25) – ABA Liga : 12 partidos .

– : . KK Ilirija (2025/26) – Primera eslovena y ABA Liga: 20 partidos, 20 min, 5,1 puntos, 5,0 rebotes, 1,1 asistencias.

Internacional con Eslovenia

A nivel internacional, Prepelic, que ya entrenó este viernes con su nuevo equipo, ha sido un habitual en categorías de formación de la selección eslovena, incluyendo un bronce en el Europeo U18, y ha tenido presencia con la selección absoluta en ventanas clasificatorias y en el Mundial 2023.