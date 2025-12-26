El Pego acoge mañana los cuartos de final de la Copa Zamora

La organización de la Copa Zamora ha convocado a los clubes participantes en los cuartos de finalpra este sábado a las 9.30 horas en la localidad de El Pego. Los galgos pasarán el reconocimiento veterinario en el salón multiusos ubicado en la calle Soria y posteriormente los participantes se desplazarán al corredero de la localidad zamorana. La organización ha hecho un llamamiento a los asistentes al acto previo para que se aparque cerca de la iglesia de la localidad para no bloquear las calles cercanas al salón, dado que son bastante estrechas.

El sorteo de los cuartos de final, como ya informó LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA quedó repartido de la siguiente forma:

-Collera 1: Tobar-Diamante

- Collera 2: Santa Cristina de la Polvorosa-El Tomillar

-Collera 3: Galgueros de Tierra de Campos-Valmoro

-Collera 4: El Bahillo-Moreruela

Como es sabido, los octavos de final finalizaron el pasado domingo en Granja de Moreruela. n