Mena-Tomé y Andrés-Díaz fueron los mejores en el Open Pádel Duero

El VII Open Pádel Duero puso el broche final al Circuito Provincial de Pádel de Zamora, organizado por la Asociación Zamorana de Pádel y liderado en esta ocasión por el Club Pádel Duero. El torneo se disputó desde el jueves hasta el domingo en las instalaciones de Zamora Pádel Indoor. La prueba contó con una destacada participación de 50 parejas, repartidas en 27 masculinas y 23 femeninas, desarrollándose tres categorías por género, lo que convierte a este Open en uno de los torneos con mayor participación de Castilla y León. Además, el evento reunió a jugadores procedentes de distintas provincias como León, Salamanca y Valladolid, reforzando su carácter regional.

La finalistas del torneo. | LOZ

Durante todas las jornadas se vivió un gran ambiente deportivo y social en Zamora Pádel Indoor, con la presencia constante de familiares y compañeros de los diferentes clubes de la ciudad. El sábado se celebró una comida de convivencia en el club, culminando el torneo con un ágape final tras la disputa de las finales, fomentando la unión entre participantes y organización.

En categoría femenina, el título absoluto fue para la pareja zamorana Mila de Mena y Nuria Tomé, que partían como una de las favoritas y se impusieron en la final a las jóvenes Virginia Blázquez y Marta Navas por 6-4 y 6-4. En Segunda Categoría, Ana Peralta y Teresa Almendros dominaron el torneo, llevándose la final por un claro 6-1 y 6-1 frente a Sara De Anta y Lurdes Alvaredo.

La Tercera Categoría femenina se resolvió con la victoria de Rocío Pérez y Angélica Enríquez, que ganaron la final por 6-3 y 6-0, siendo subcampeonas Laura Morán y Susa Baratos.

En categoría masculina, la pareja formada por el zamorano César Andrés y el vallisoletano Rodrigo Díaz logró el título tras superar varias eliminatorias exigentes, venciendo en la final a Victor Ortega y Alejandro Villarroel por un 6-2 y 6-4. La Segunda Categoría masculina ofreció la final más igualada del torneo, con victoria para Jorge Castaño y Antonio Fradejas, que se impusieron a Héctor Magarzo y Miguel Pérez en un emocionante encuentro, con un resultado final de 3-6 6-3 6-4.

En Tercera Categoría, Borja Rodríguez y César Antruejo destacaron durante toda la competición, imponiéndose en la final a Daniel Villar y Lucas Conde por 6-1 y 6-2.

Con este Open, el Circuito Provincial de Pádel de Zamora cierra una temporada muy positiva, marcada por la alta participación y el buen nivel deportivo. Desde la organización se quiere agradecer especialmente el apoyo de Caja Rural, el Ayuntamiento y la Diputación, cuyo respaldo ha sido clave para el desarrollo del evento.

Como cierre del año, la Asociación Zamorana de Pádel organizará una jornada de menores el próximo 27 de diciembre en las instalaciones de Activa Pádel Los Llanos, apostando por la promoción del pádel base en la provincia.

Por otra parte, el Club AB Pádel de Zamora consiguió una victoria en la MLP al tiempo que tres podios en el VII Open del Pádel Duero. El equipo AB Club de Pádel Caja Rural de categoría Oro disputó su jornada de MLP recibiendo en su sede, Club Deportivo Albatros, al equipo palentino Somos Saque. El club zamorano consiguió el triunfo en los partidos masculino y mixto con un resultado final de 2-1.

El AB Pádel Zamora compitió también en el VII Open Pádel Duero en las instalaciones del Zamora Pádel Indoor en el que Teresa Almendros fue campeona de Segunda División Femenina; Lourdes Alvaredo y Sara de Anta terminaron segundas en Segunda Femenina mientras Cristina de Ana y María Garretas se llevaron la victoria en el cuadro de consolación de Segunda Femenina. n